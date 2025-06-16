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焦點股》熙特爾：掛牌上市 股價狂飆4成

2025/06/16 09:53

熙特爾今日掛牌上市，股價狂飆四成。（資料照）熙特爾今日掛牌上市，股價狂飆四成。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕儲能業者熙特爾（7740）今（16）日以承銷價格每股149.5元正式掛牌上市，開盤後股價狂飆4成，截至9:40分為止，股價大漲70.5元、暫報220元、漲幅高達47.16%，成交量近700張。

熙特爾今年第1季單季營收達2.47億元，年增 203.52%，營業毛利1.56億元，毛利率逼近63%，稅後淨利達0.75億元，單季每股盈餘（EPS）為1.36元。5月單月營收突破1億元，年增幅達1793.64%；累計前5月營收達4.03億元，較去年同期成長354.08%，業績表現亮麗。

熙特爾指出，今年為的營收高速成長期，EMS平台與維運服務量體快速放大，搭配即將於2026年上半年完工的高雄兩座E-dReg大型案場，將帶動後續營收穩健成長，奠定長期獲利基礎；同時，啟動加拿大、日本等海外市場布局，將「MIT製造」轉化為全球能源場域的新競爭力，讓熙特爾站上世界儲能舞台的前線。

熙特爾也認為，隨著再生能源的普及與AI產業的崛起，儲能市場將進一步擴大，未來將專注於AI用電、工商用戶以及虛擬電廠等高成長應用，致力於成為儲能下一階段的重要競爭利器，為全球能源轉型提供高效且具競爭力的解決方案。

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