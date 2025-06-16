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川普政府首例海外礦業投資！美進出口銀行擬向格陵蘭稀土專案提供逾35億元貸款

2025/06/16 09:32

格陵蘭島凱凱塔爾蘇阿特峽灣附近一處斜長岩礦床探勘現場的營地。（路透）格陵蘭島凱凱塔爾蘇阿特峽灣附近一處斜長岩礦床探勘現場的營地。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美關鍵金屬勘探公司Critical Metals已收到美國進出口銀行（EXIM）意向書，該銀行將提供高達1.2億美元（約新台幣35.64億元）的貸款，用於資助其位於格陵蘭島的Tanbreez稀土礦，這將是川普政府首次在海外投資礦業項目。

此舉是美國方面針對Tanbreez礦床和格陵蘭採礦業採取的一系列支援行動中的最新舉措。

路透報導，這筆貸款若獲批准，將擴大美國獲取日益成為全球經濟貿易核心的礦產資源的管道，並有助於抵消美國對市場領導者中國的依賴。

此前，美國總統川普曾在今年稍早公開考慮收購丹麥島嶼領土，但這項提議屢遭拒絕。

路透社看到的1封日期6月12日的信函顯示，總部位於紐約的Critical Metals已滿足申請1.2億美元美國進出口銀行貸款的初步要求，如果獲得批准，還款期限為15年，比該公司獲得私人融資的還款期限更長。

信中稱，該項目必須「資金充足，並從戰略投資者那裡獲得足夠的股權」才能獲得貸款。

美國進出口銀行是美國政府的出口信貸機構，該行在信中表示，Critical Metals有資格獲得旨在支持與中國競爭的公司的貸款計劃。

Tanbreez 計畫預計耗資2.9億美元（約新台幣86.13億元），美國進出口銀行的資金將用於資助技術工作，使礦場在2026年前實現初始生產。一旦全面投入運營，該礦山預計每年將生產8.5萬公噸稀土精礦和兩種稀有金屬。

Critical Metals執行長塞奇表示，這筆融資預計將為我們的項目和利益相關者帶來巨大的價值。

記者未能立即聯繫到進出口銀行代表發表評論。

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