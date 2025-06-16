IMF前官員警告：川普關稅、稅收法案像場「希臘悲劇」恐重創經濟和股市

IMF前官員表示，川普的經濟政策和稅收法案恐重創經濟和股市。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際貨幣基金（IMF）前官員拉赫曼（Desmond Lachman）近日表示，美國總統川普（Donald Trump）在處理美國經濟問題時，就像「希臘悲劇」的主角，表現出令人擔憂的傲慢，並警告，川普的經濟政策和稅收法案恐重創經濟和股市。

《商業內部》報導，拉赫曼日前撰文指出，儘管聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）、摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）和貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）等人士已就關稅對於通膨、經濟成長的影響，以及減稅法案對債殖利率和美元的影響加倍發出警告，但川普仍執意推動這些政策。

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拉赫曼表示，除非川普改變路線，否則最終可能會重新引發通膨，推高長期債殖利率，進一步壓低美元，並導致美國經濟陷入衰退。

拉赫曼稱，對川普來說，這些警告就像是「水過鴨背」對他而言毫無影響力。川普不但沒有收回關稅，反而在近期將鋁、鋼鐵進口關稅調高至驚人的50％。與此同時，川普沒有推動緊縮收入和支出的措施，來解決美國在GDP佔比高達6.25％的龐大預算赤字，反而竭盡心力確保他那像超出預算的大而美法案獲得通過。

到目前為止，隨著企業開始消化關稅的影響，通膨一直處於溫和狀態，勞動市場也保持穩定。但拉赫曼認為，美國經濟尚未脫離困境。拉赫曼表示，由於企業囤積庫存已應對關稅，確切影響要等到下半年才會開始浮現。拉赫曼補充，5、6、7月的數據並沒有反映這一點，這並不代表什麼。

關稅並非唯一可能發揮作用的通膨因素，拉赫曼表示，如果加上川普的減稅法案，對美元價值的影響，以及國家債務和預算赤字的成長，消費者最終可能會支付更高的價格。例如，美元貶值10％，就代表著除了已經支付的10％甚至更高的關稅之外，外國商品的價格還會更高。

在通膨環境下，而且沒有跡象表明美國政府正在尋求削減債務和預算赤字，外國投資人已經開始逃離，而且這種情況可能會持續下去。拉赫曼指出，這可能導致長期國債殖利率飆升，隨著貸款成本隨之上升，美國經濟成長將放緩。

拉赫曼表示，這一切都使美國股市在高位的情況下面臨危險。首先，股市過高，再加上可能出現債券或美元危機，因此在他看來，股票表現可能不佳。

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