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以伊衝突加劇供應中斷擔憂 國際油價一度漲逾5％

2025/06/16 09:08

國際油價在週一亞洲早盤（16日）飆升。（路透資料照）國際油價在週一亞洲早盤（16日）飆升。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到以色列、伊朗週日（15日）發動新一輪襲擊的影響，週一（16日），亞洲早盤油價飆升，一度上漲5.5％，加劇了人們對於戰事升級可能引發更大範圍地區衝突，並嚴重擾亂中東石油出口的擔憂。

截至今（16）日上午8點30分，紐約西德州中級原油7月交割價上漲0.85美元，或1.16％，暫報每桶73.83美元；布蘭特原油8月交割價上漲0.89美元，或1.2％，收每桶75.12美元。

根據伊朗官媒報導，以色列無人機週六（14日）襲擊了伊朗南部，全球最大天然氣田之一的南帕爾斯（South Pars）天然氣田，兩處天然氣處理設施遇襲。知情人士向《耶路撒冷郵報》表示，以色列也襲擊了德黑蘭附近一座大型油庫。

《以色列時報》則稱，伊朗飛彈摧毀了海法的一座大型煉油廠。

在以色列對伊朗核設施、彈道飛彈以及軍事領導階層發動攻擊後，週五（13日）國際油價收盤上漲逾7％。這是自2022年3月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，油市最大單日漲幅。上週，美國原油價格累計上漲13％。

中東緊張局勢升級，引發了人們對於荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航線可能中斷的擔憂。全球約5分之1的石油消耗量需要透過該海峽運輸，相當於每天約1800萬至1900萬桶原油、凝析油和燃料。

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