晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

雙北市老公寓銀行認同高 房貸成數65％起跳

2025/06/16 08:23

台北市公寓高達25個季度的平均核貸成數7成起跳。（記者徐義平攝）台北市公寓高達25個季度的平均核貸成數7成起跳。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕第七波信用管制，房貸緊縮之下，對雙北市公寓的房貸成數衝擊反而不大，主因雙北市多數老公寓坐落精華地段，土地遠遠比建物還要具有價值，因此，銀行認同度高，雙北市公寓房貸成數至少都65%起跳，最高甚至超過74%。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，雖然部份老公寓屋齡達40、50年，建物殘存價值不高，但老公寓土地持分大、重建價值高，倘若申貸者還款能力無虞，通常能順利取得房貸。但需要注意的是，房貸利率仍緩步走高，且中古屋裝潢費用居高不下，潛在成本都還在上升之中。

雙北市老公寓最低貸款成數都逾64%

進一步彙整聯徵中心2009年第4季至2024年第4季、長達16年、64個季度的雙北市公寓房貸平均核貸成數，其中台北市公寓高達25個季度的平均核貸成數7成起跳，即便最少的1季，平均核貸成數也有64.69%，再觀察新北市公寓有統計以來、每1季度的平均核貸成數，高達32個季度的核貸成數為7成起跳，即便最少的1季、平均核貸成數也有66.2%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雙北市老公寓因為周邊房價高，因此市場性佳，也是銀行眼中放款安全的標的，包括貸款成數利率等條件，都比非雙北市的公寓要更好，尤其北市精華路段公寓的土地含金量高，因此銀行對於雙北捷運站、市中心公寓放貸的意願也高。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，雖然老公寓在申貸時的鑑價會以市場成交行情作為比較案例參考，但屋齡較老的結構性因素，不可避免會壓縮貸款期限，相對來說，貸款業務在成數的考量就比較沒有彈性，再加上公寓仍是許多首購族的心頭好，在限貸管制下，公寓的核貸成數難降。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財