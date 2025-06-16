雙北市老公寓銀行認同高 房貸成數65％起跳

台北市公寓高達25個季度的平均核貸成數7成起跳。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕第七波信用管制，房貸緊縮之下，對雙北市公寓的房貸成數衝擊反而不大，主因雙北市多數老公寓坐落精華地段，土地遠遠比建物還要具有價值，因此，銀行認同度高，雙北市公寓房貸成數至少都65%起跳，最高甚至超過74%。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，雖然部份老公寓屋齡達40、50年，建物殘存價值不高，但老公寓土地持分大、重建價值高，倘若申貸者還款能力無虞，通常能順利取得房貸。但需要注意的是，房貸利率仍緩步走高，且中古屋裝潢費用居高不下，潛在成本都還在上升之中。

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雙北市老公寓最低貸款成數都逾64%

進一步彙整聯徵中心2009年第4季至2024年第4季、長達16年、64個季度的雙北市公寓房貸平均核貸成數，其中台北市公寓高達25個季度的平均核貸成數7成起跳，即便最少的1季，平均核貸成數也有64.69%，再觀察新北市公寓有統計以來、每1季度的平均核貸成數，高達32個季度的核貸成數為7成起跳，即便最少的1季、平均核貸成數也有66.2%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雙北市老公寓因為周邊房價高，因此市場性佳，也是銀行眼中放款安全的標的，包括貸款成數利率等條件，都比非雙北市的公寓要更好，尤其北市精華路段公寓的土地含金量高，因此銀行對於雙北捷運站、市中心公寓放貸的意願也高。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，雖然老公寓在申貸時的鑑價會以市場成交行情作為比較案例參考，但屋齡較老的結構性因素，不可避免會壓縮貸款期限，相對來說，貸款業務在成數的考量就比較沒有彈性，再加上公寓仍是許多首購族的心頭好，在限貸管制下，公寓的核貸成數難降。

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