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離岸風電陷亂流 3-1期、3-2期風場進度雪上加霜

2025/06/15 21:47

離岸風電區塊開發3-1期、3-2期風場融資進度仍不明朗。（資料照）離岸風電區塊開發3-1期、3-2期風場融資進度仍不明朗。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部能源署趕在本月底前釋出選商規則草案，並召開說明會。業界推估備標期至少半年至1年，開標時間點會落在明年上半年，雖未必能在年底前開標，但對融資尚未到位的3-1期、3-2期風場而言，未解的融資卡關難題是雪上加霜。

經濟部宣布離岸風電區塊開發3-3期撤除國產化項目，3-1期、3-2期仍保留國產化項目，讓企業買家預期3-3風場的售電價格會更低，也間接導致企業向3-1期、3-2期風場採購綠電的意願降低，當風場談不成CPPA（企業），也就無法與銀行融資，融資無法順利到位，風場開發進度也就停滯。

過去3-1期、3-2期選商，得標關鍵是國產化程度，價格評比上皆為零元競標，然而，3-3期不再強制國產化，也不再採零元競標，擬訂定「底價」，開發商若未能談定CPPA（企業購售電合約），將由政府方收購，此外，選商機制擬將併網時間作為額外獎勵措施，意即愈早併網、底價愈高，評選將優先考量具技術時績者。

目前建置中的風場包括潛力場址的大彰化西南第二階段及西北風場、海龍風場、台電二期風場，預計明年會陸續併網。

盤點目前區塊開發風場的進度，渢妙一風場預計在二○二七年併網，除此之外，目前沒有任何專案融資到位、向供應鏈訂單，市場看好風睿（SRE）的海盛風場（F4）會是下一個往前走的專案，傳出正要與台灣智慧電能（台智電）簽約，但其餘3-1期與3-2期風場的狀況仍生死未卜。

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