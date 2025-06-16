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死亡前2年內贈與子女現金 這樣申報遺產稅

2025/06/16 07:30

南區國稅局表示，被繼承人死亡前2年內贈與子女財產，應併入遺產總額申報。（記者鄭琪芳攝）南區國稅局表示，被繼承人死亡前2年內贈與子女財產，應併入遺產總額申報。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部南區國稅局表示，被繼承人死亡前2年內贈與子女財產，雖贈與時財產總值未超過當年度免稅額，免徵贈與稅；但申報被繼承人遺產稅時，仍應併入遺產總額申報，依法課徵遺產稅。

南區國稅局指出，根據「遺贈稅法」第15條規定，被繼承人死亡前2年內贈與配偶、直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹、祖父母及各該親屬配偶的財產，不論贈與時是否免納贈與稅，贈與的財產均應併入遺產總額課徵遺產稅。

舉例說明，甲君於2023年3月2日以匯款方式贈與兒子220萬元，因贈與總額未超過免稅額244萬元，因此甲君當年未申報及繳納贈與稅。不過，甲君於2024年死亡，上述贈與兒子220萬元，屬甲君死亡前2年內的贈與，因此，繼承人申報甲君遺產稅時，仍須併入遺產總額申報。

國稅局提醒，納稅義務人辦理遺產稅申報時，須注意被繼承人死亡前2年內若有贈與配偶、依民法各順序繼承人及其配偶等的財產，應視為遺產併入遺產總額申報，以免漏報遭補稅處罰。

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