風電供應鏈廠商：3-1、3-2迫在眉睫 籲政府支持降低成本

風電機艙廠西門子歌美颯 （SGRE） 呼籲，區塊開發3-3期很重要，但眼下最急迫的是要讓3-1期、3-2期風場能走得下去。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕風電機艙廠西門子歌美颯 （SGRE） 呼籲，區塊開發3-3期很重要，但眼下最急迫的是要讓3-1期、3-2期風場能走得下去，當風場前進不了，牽連的不只有開發商，擁有龐大僱員的供應鏈廠商接不到訂單，工廠預期在2028年至2030年間會有數年的時間面臨生產停擺，一旦斷炊就陷入裁員甚至關廠的窘境。

西門子歌美颯亞太區營運總部董事長倪邇思日前在法國工商會活動上接受本報採訪表示，粗估台灣離岸風電產業超過1萬人的就業人口，開發商約僅佔1成，9成就業機會是由相關供應鏈創造，涵蓋零組件製造、碼頭預組裝工作等供應鏈等。

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倪邇思指出，當風場延後開發進度，對開發商的影響程度遠不及對供應鏈的衝擊，這些供應鏈工廠接不到訂單就面臨生產停擺的風險，甚至倒閉的可能，「每年至少要有1個專案在進行才能順利營運，2個專案很不錯，3個就是極佳」。

倪邇思強調，許多供應鏈主要業務是支持國內的離岸風電發展，確保3-1期、3-2期能否能每年都有專案可執行，攸關供應鏈工廠是否會面臨倒閉危機，甚至衝擊國內就業人口。

市場分析風電價格每度高於5元，企業採購的意願就不高，倪爾思籲請經濟部一定要讓風場能走下去，尤其在改變3-3期選商規則後，也要盡可能協助壓低3-1期、3-2期風場建置成本，包括港務行政費用、台電併網規費，以及讓國產化更具彈性。

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