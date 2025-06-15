傳三星2原因恐被迫與中廠合作 外媒揭巨大風險

傳出南韓三星可能被迫與多家中國公司合作，以採用OLED面板中使用的某些材料。三星與中國公司合作存在巨大風險，智慧財產權將容易被盜竊或複製。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓三星可能被迫與多家中國公司合作，以採用OLED面板中使用的某些材料。因為有傳言稱，Exynos 2600將使用的2奈米晶圓成本不斷上漲，加上GAA製程良率仍無法達到理想目標，可能讓三星難以維持目前的營運。外媒wccftech指出，三星與中國公司合作也存在巨大的風險，因為這可能意味著三星將共享多種技術，智慧財產權也將容易被盜竊或複製。

多年來，三星一直只從本土、美國和日本供應商採購，而忽略中國供應商，因為過去三星可以輕鬆避免不必要的成本上漲。可惜的是，這種日子可能已經一去不復返，因為Exynos 2600傳出將使用的2奈米晶圓成本不斷上漲，可能衝擊三星的營運。

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另外一個因素是，Exynos 2600 的原型機最近已在2奈米GAA製程上進行量產，三星相關部門的目標是將良率提升至50%，並逐步提升這一數字。理想情況下，應該達到70%的良率才能滿足潛在客戶的需求，但如果無法達到這一開發階段，每片2奈米GAA晶圓對三星來說都將是一筆不小的成本。

假設Exynos 2600能夠應用於Galaxy S26系列，那麼良率越低，三星生產每台旗艦手機的成本就越高。根據《韓國產業郵報》報導，三星可能會與這些製造商合作，以獲得降低零件成本的優勢，這也正是中國企業參與其中的關鍵。

這樣一來，如果這項技術應用於Galaxy S26系列，這些機型的規格也可能會提升。而這正是三星曾多次受到批評的地方​​，而中國競爭對手則繼續充分利用三星已經錯失的機會。

三星在OLED技術上利用海外材料的優勢也伴隨著一個重大隱憂。建立合作夥伴關係意味著這家韓國巨頭必須向其潛在合作夥伴開放多項智慧財產權，這使其容易被盜竊或複製。鑑於三星生產市場上最好的手機和平板電腦顯示屏，中國企業可以利用這一關鍵資訊獲得優勢。

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