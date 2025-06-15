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申請新青安被勸退？公股銀行提醒審慎評估財務能力

2025/06/15 20:47

針對新青安申請，公股銀行提請申貸民眾，需審慎評估自身財務能力。（資料照）針對新青安申請，公股銀行提請申貸民眾，需審慎評估自身財務能力。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕針對近日媒體報導台中一男子2年以總價1200萬元購入台中舊市區預售屋物件，近日進入對保流程，該男子符合新青安申請資格，卻因年薪不到150萬元，遭到建商合作的公股銀行勸退，對此，公股銀行提請申貸民眾，需審慎評估自身財務能力。

土地銀行就該行辦理新青安房貸提出三點說明。土銀指出，該行配合政府政策一向不遺餘力，新青安貸款是協助無自有住宅家庭購屋自住，提供利率，寬限期及貸款年限等優惠措施，減輕民眾資金負擔，凡本人，配偶及未成年子女無自有住宅者，即可申請。

而土銀受理授信案件恪遵授信審查原則及主管機關相關規範，凡符合青安貸款資格之民眾皆可受理申請，並審酌個案之資金用途、償還來源、債權保障等情形，以核給適度融資額度。

為協助申請人管控風險，若申請人收入與負債顯不相當致影響償債能力者，土銀將主動關懷及提醒申貸民眾，須審慎評估本身財務能力及控管財務風險，避免金融房市波動風險影響其還款能力，以維護良好信用。

土銀表示，民眾若有申請新青安房貸或其他房貸相關問題，可逕洽本行房貸客服專線（官網公告貸款方案說明）：0800-282-099、購置住宅貸款諮詢專線：（02）2348-3044，將為民眾解答相關問題。 

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