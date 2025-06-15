我金融三業對中曝險降至8769億 創有統計最低

根據統計，我金融三業對中國曝險金額，已經降至8769億元，創有統計最低水位。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕隨著中國政經環境居高不下，我國金融三業也持續減持曝險部位。金管會統計，截至2025年四月底為止，金融三業（即銀行、保險、證期業）對中國曝險金額與去年同期相較，降低至8769.5億元，創這項統計以來新低數據；其中，保險業的產險業，已經長達28個月，曝險金額維持在「零」。

所謂的「金融三業」，包括：「銀行業」、「保險業」（產、壽險）及「證券期貨業」（券商、期貨、投信）。另外，曝險是授信、投資及資金拆存三大項目，曝險部位越大，相對風險就越高。

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首先，先從整體數字來看，根據金管會的統計，我國金融三業整體曝險金額，截至今年四月底達8769.5億元，較去年同期的10426.6億元，年減1657.1億元或年減率為15.89％。

如果以絕對金額來看，中國曝險已經創有統計以來最低水位，也代表我金融業對中國市場大幅急凍。

官員表示，若以三大局合併來看，金融三業在中國市場很大的挑戰與動盪，也讓業者大幅緊縮當地的授信或投資業務；尤其，美中關稅問題仍是無法預測的風險，金融業很擔心一不小心就「踩雷」。

其次，若將「銀、保、證」三業分別檢視，我國銀行對中國曝險為8132.01億元，較去年同期的9584.68億元，年減1452.67億元，年減幅度為15.16％。

銀行局副局長王允中表示，近來，中國的政經情勢下滑、地方債務風險增加，國際地緣政治風險升高，使得銀行業抱持審慎保守態度。

銀行局表示，基於風險考量，金管會也特別針對銀行業設有「對中國曝險法定門檻」，依規定，曝險金額占淨值比重不得超過100%。

根據最新統計，截至今年四月底止，國銀曝險占淨值倍數為17.2%，這也是有史以來，官方金管會公布過最低的數字。

換個角度看，政府規定是占淨值比重是100%以內，但實際數字落差太大，根本就不會超過，有立委建議，是否修訂門檻，才不會淪為「虛設」而失去意義。

再者，就保險業曝險來看，截至今年四月底，壽險業投資中國有價證券524億元，較去年同期的733億元，年減金額209億元，年減幅29%。

至於產險業方面，從2023年一月開始，對中國就沒有任何曝險至今，也就是28個月零曝險。

在「證券、期貨、投信」三業方面，根據統計，變動數較小；今年我國對中國曝險金額只有113.49億元，較去年同期的108.92億元，微增金額4.57億元。

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