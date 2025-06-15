報復華府收緊AI晶片出口 北京拖延新思科技1兆元併購案

中國反壟斷監管機構暫緩批准美國晶片設計軟體巨擘新思科技（Synopsys）以350億美元（新台幣1.04兆元）併購模擬軟體供應商安矽思（Ansys）的交易案。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕儘管美中在倫敦就一項貿易架構協議達成共識，但因美國政府仍收緊人工智慧（AI）晶片出口規定，中國反壟斷監管機構暫緩批准美國晶片設計軟體巨擘新思科技（Synopsys）以350億美元（新台幣1.04兆元）併購模擬軟體供應商安矽思（Ansys）的交易案。

英國《金融時報》報導，這項交易已獲得美國與歐洲的批准，台灣公平會今年4月16日也放行，目前正處於中國國家市場監督管理總局得最後審查階段。

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中國國家市場監督管理總局暫停批准這筆合併案，發生在美國總統川普政府5月底決定，禁止包括新思科技、益華電腦（Cadence）、和西門子數位化工業軟體公司（Siemens EDA） 向中國出口電子設計自動化（EDA）軟體之後。

知情人士指出，美國此舉加大新思科技合併安矽思獲得中國審批的難度，但新思科技若能解決中國國家市場監督管理總局的擔憂，仍有可能獲得批准。

另一知情人士則說，中國國家市場監督管理總局暫緩批准這筆合併案，更可能原因是該筆交易本身的複雜性，而非美中貿易爭端。中國國家市場監督管理總局最初訂定了180日的審查時間，但目前審查時間已超出這個期限。

新思科技執行長賈齊（Sassine Ghazi）在5月28日的財報電話會議上表示，公司正在與中國國家市場監督管理總局積極合作和談判，以獲得中國監管部門的批評，預計將於今年上半年完成交易。新思科技的文件顯示，合併交易的失效日期為2026年1月15日，若屆時交易未完成，任何一方都可以放棄而不受處罰。

另據《路透》報導，美中雖然在倫敦就一項架構協議達成共識，北京當局仍未承諾批准美國軍事供應商用於戰鬥機和飛彈系統的一些專用稀土磁鐵的出口許可，美國也繼續對中國採購的先進AI晶片實施出口限制，因為擔心這些晶片也用於軍事用途，這個未解決的衝突對美中達成更全面的協議構成威脅。

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