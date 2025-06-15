中國「這類股」飆漲60％ DeepSeek科技股靠邊站

中國生技股擺脫4年的低迷，恆生生物科技指數自1月初以來飆升逾60%，成為今年亞洲表現最強勁的股票之一，基金也看好生技類股的進一步上漲。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕彭博報導，中國生技股擺脫4年的低迷，成為今年亞洲表現最強勁的股票之一，基金也看好生技類股的進一步上漲。恆生生物科技指數自1月初以來飆升逾60%，主因是投資者對兩宗涉及外國公司授權中國藥品的數十億美元交易充滿熱情。兩家中國本土製藥公司上市備受期待，其股價上漲進一步提升該產業的吸引力。

中國上市生物科技公司的激增進一步證明，中國正成為全球創新中心。今年該板塊的漲幅超過中國科技股1月來17%的漲幅，而這一漲幅是由DeepSeek突破性的人工智慧應用程式發布所推動。

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香港Pictet Wealth Management的首席亞洲策略師陳東（音譯，Dong Chen）表示，中國生物技術公司正在擁有自己的「深度求索（DeepSeek）」時刻。他說，這裡還有更多上升空間。

紐約Exome Asset Management LLC高級投資分析師劉逸奇（音譯，Yiqi Liu）表示，「與10年前不同，中國生物科技已不再只是一個新興事物，而是一股重塑全球藥物創新的顛覆性力量。 經濟效益引人注目，而且研發管線也開始顯現成效。」

生技股股價上漲的主因是兩筆巨額許可交易。輝瑞公司於5月19日宣布，已同意以創紀錄的12.5億美元收購中國三生製藥公司一款實驗性抗癌藥物的許可，並投資1億美元購買三生製藥的股份。

兩週後，百時美施貴寶公司宣布，將向德國BioNTech SE支付高達115億美元，收購BioNTech於2023年從中國百奧美製藥獲得許可的一款抗癌藥物。

今年一些生技股的漲幅堪稱驚人。三生製藥飆漲283%，位居彭博全球生技股指數榜首。研發抗體藥物的榮昌生技股（RemeGen Co.）股價上漲逾270%，此前該公司表示，有跨國製藥公司就潛在的授權交易與其接洽。

中國在醫藥併購和交易領域日益增強的影響力也引起投資者的關注。光是今年第1季，涉及本土企業的此類交易總額就比去年翻倍，達到369億美元。這筆金額佔全球675億美元總額的一半以上。

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