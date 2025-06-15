路透：美中倫敦談判留懸念 中國仍暫停軍用稀土出口美國

美中日前在倫敦達成的貿易休戰協議中，未能解決軍用稀土問題，中國仍暫停部分軍用稀土出口。圖為美國財政部長貝森特和中國國務院副總理何立峰5月14日在日內瓦進行貿易談判。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《路透》15日獨家引述2名消息人士披露，美中日前在倫敦達成的貿易休戰協議中，未能解決軍用稀土問題，中國仍暫停部分軍用稀土出口，以此抗衡美國對人工智慧（AI）晶片的管制，此一懸而未決的衝突，威脅雙方達成更全面協議的展望。

據了解，北京方面尚未承諾為美國軍工業者用以製造戰機和飛彈系統所需的部分專用稀土磁鐵發放出口許可。與此同時，美國也繼續對中國採購先進AI晶片實施出口限制，因為擔心這些晶片會被北京用於軍事用途。

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在上週的倫敦會談中，中國談判代表似乎將解除軍用稀土磁鐵出口管制的進度，與美國長期以來限制先進AI晶片出口中國聯繫起來。這標示美中貿易談判出現新的轉折，從最初圍繞類鴉片止痛劑芬太尼、關稅稅率和中國貿易順差等議題，轉向出口管制。

此外，美國官員還暗示，雙方1個月前在日內瓦達成的暫時性關稅稅率，美方考慮在8月10日最後期限後再延長90天，這顯示美中不太可能在那之前達成一項更具永久性的貿易協議。

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