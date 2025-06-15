中東戰事再起 元大航太防衛科技ETF今年漲幅逾三成

〔記者張慧雯／台北報導〕以色列對伊朗發動空襲，引爆中東新一輪地緣危機，各國股市重挫，不過，元大航太防衛科技（00965）股價持續創新高，盤中一度來到19.16元新高價，上週五則以19.11元作收，今年以來漲幅達31.34%。

法人分析，伊朗核計畫升級，使中東戰爭風險急遽升溫，軍事專家從更廣泛角度來看，全球秩序角力不斷，公認國防實力最強的美國已調整防衛策略，推動歐洲、亞太盟國提升自主防衛能力，積極提高國防預算，帶動供應鏈表現。

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外資報告也顯示，歐洲軍工正進入前所未有的超級成長週期，2024年至2028年間，產業營收將迎來約12.5%的年均複合成長，以及每股稅後盈餘（EPS）高達22%的增長。

法人認為，由於軍工產業的買家為全球政府，供應鏈現金流十分穩定，且產品生命週期長，在相關需求不墜下不易出現明顯景氣循環，是與純粹科技主題投資最大的不同之處考量全球地緣政治緊張，各國重建「硬實力」的需求，國防產業的結構性成長趨勢明確，相對於科技股易受關稅議題影響，全球防衛概念股可作為現階段同步配置的重要標的。

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