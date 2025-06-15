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迎暑假旺季遊戲股火力全開 宇峻、傳奇等新遊戲登場

2025/06/15 11:18

〔記者張慧雯／台北報導〕迎接暑假旺季，動漫遊戲大作齊發搶攻夏季商機！遊戲股更是火力全開，包括智冠（5478）、網龍（3083）、橘子（6180）、宇峻（3546）、傳奇（4994）與網銀等都紛紛推出新遊戲、重大改版，甚至是促銷活動，期待能更進一步挹注營收獲利。

橘子集團旗下電商平台「購物橘子」觀察，每年鄰近暑假站上動漫周邊商品業績平均可較前月成長2成，今年更因Nintendo Switch 2發表，提前帶動電玩遊戲品類業績暴增近9成；至於遊戲方面，《波拉西亞戰記》將釋出上市一週年改版慶祝活動，《CSO絕對武力》也將重磅回歸經典玩法，推升玩家參與度。

宇峻則推出台灣最長壽原創 MMORPG《神州M》，預計6月18日正式登場！宇峻表示，遊戲上市倒數進入最後關頭，官方同步釋出五大職業轉職展示影片，揭露華麗技能演出與轉職外觀變化，並公布人氣國產武俠RPG《活俠傳》聯動細節，事前預約註冊突破10萬。

而傳奇研發的奇幻風格PC MMORPG遊戲《幻想神域：源神啟動》全球版，搶在暑假前宣布遊戲正式於7月2日推出，同時公布全球版專屬新武器「源核砲」，目前事前預約活動正持續進行當中，官方公布預約人數已來到50萬人次，預約獎勵將於遊戲正式推出後於遊戲當中獲得。

至於智冠旗下遊戲新幹線代理弘煜科技（6482）開發的國產二次元戰棋手遊《風色幻想NeXus》，迎來首次大型改版，推出1.1版本「異世魔女的鍊金咒語」，開放主線劇情「奇蹟聖典」全新篇章，以及來自「箱箱 The Box」的聯動角色「森森鈴蘭」與「瑪格麗特」；子公司網龍自研的跨平台遊戲《飄流幻境Re：星之方舟》6月3日已正式上市，延續經典IP初代的自由探索與回合制玩法，並全面升級美術風格與介面設計，加入「無人機」、「繪製設計」等全新系統。

隆中（6542）近年專注於遊戲開發與拓展國際市場，繼成立馬爾他子公司進軍歐洲巿場後，董事會也決議投資設立菲律賓子公司，積極擴展亞洲巿場。

網銀旗下《星城Online》宣布與錢都日式涮涮鍋聯名推出南洋鍋品季，活動期間吃鍋附刮刮卡，張張有獎，最大獎送出iPhone新機（3名）；同時，選定「錢都日式涮涮鍋 板橋雙十店」作為全台唯一星城主題店，門市可見「星城好冰友」的專屬角色壁貼，以超Q形象現身陪吃鍋。

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