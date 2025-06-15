亞馬遜計畫在澳洲投資3835億元興建數據中心

美國科技巨擘「亞馬遜（Amazon）」將在澳洲投資200億澳幣（約新台幣3835億元）興建數據中心。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，美國科技巨擘「亞馬遜（Amazon）」將在澳洲投資200億澳幣（約新台幣3835億元）興建數據中心。

綜合媒體報導，亞馬遜週六（14日）宣布，公司將在2025年至2029年、5年期間再投資200億澳元，用於擴建、運營和維護其在澳洲的數據中心基礎設施。

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亞馬遜稱，這項承諾將支持澳洲對雲端運算和人工智慧的需求成長，從而加快採用和提高其能力。

不僅如此，亞馬遜還透露，公司正在澳洲維多利亞州和昆士蘭州投資3個新的太陽能發電場，以支持擴建的基礎設施，並承諾將購買這3個太陽能發電場總容量超過170兆瓦的電力。

對於亞馬遜上述新投資，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今（16日）稍早也在社交媒體平台X上發文表示看法，稱亞馬遜在澳洲資料中心投資200億美元，將為澳洲的未來奠定基礎，促進澳洲的經濟發展和生產力，是對澳洲經濟的巨大信任。

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