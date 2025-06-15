晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

亞馬遜計畫在澳洲投資3835億元興建數據中心

2025/06/15 11:03

美國科技巨擘「亞馬遜（Amazon）」將在澳洲投資200億澳幣（約新台幣3835億元）興建數據中心。（示意圖，美聯社）美國科技巨擘「亞馬遜（Amazon）」將在澳洲投資200億澳幣（約新台幣3835億元）興建數據中心。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，美國科技巨擘「亞馬遜（Amazon）」將在澳洲投資200億澳幣（約新台幣3835億元）興建數據中心。

綜合媒體報導，亞馬遜週六（14日）宣布，公司將在2025年至2029年、5年期間再投資200億澳元，用於擴建、運營和維護其在澳洲的數據中心基礎設施。

亞馬遜稱，這項承諾將支持澳洲對雲端運算和人工智慧的需求成長，從而加快採用和提高其能力。

不僅如此，亞馬遜還透露，公司正在澳洲維多利亞州和昆士蘭州投資3個新的太陽能發電場，以支持擴建的基礎設施，並承諾將購買這3個太陽能發電場總容量超過170兆瓦的電力。

對於亞馬遜上述新投資，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今（16日）稍早也在社交媒體平台X上發文表示看法，稱亞馬遜在澳洲資料中心投資200億美元，將為澳洲的未來奠定基礎，促進澳洲的經濟發展和生產力，是對澳洲經濟的巨大信任。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財