《守護我們的星球》！ 矽品精密觀影日發起永續聯名簽署行動

矽品精密舉辦守護地球觀影活動，於影城專場包廳邀請員工及眷屬觀賞生態紀錄片《守護我們的星球》。（矽品提供）

〔記者歐素美／台中報導〕半導體國際封測大廠矽品精密今天舉辦守護地球觀影活動，於影城專場包廳邀請員工及眷屬觀賞台灣首部橫跨南北極、歷時15年拍攝的生態紀錄片《守護我們的星球》，並號召員工參加「支持永續聯名簽署行動」，分享「低碳生活實踐」議題，從日常生活中做起，強調日月光環保永續基金會將持續以行動支持贊助舒夢蘭導演拍攝紀錄片，支持地球永續，為守護家園盡一份心力。

矽品員工參加「支持永續聯名簽署行動」，分享「低碳生活實踐」議題，從日常生活中做起。（矽品提供）

矽品精密行政長簡坤義表示，在紀錄片中可以看到磅礡壯闊的極地美景，也會看到極地生態危機帶來動物生存的殘酷議題。企業的價值不僅體現在尖端封測技術，我們深知半導體產業的發展及科技的進步，離不開對環境永續的持續作為。矽品精密也不僅在製程上追求淨零排碳，更積極推動員工參與生態保育與公益行動，每年舉辦淨山、淨灘與清除小花蔓澤蘭等活動，今天的極地生態紀錄片觀影活動，傳達ESG理念，以行動支持環保永續活動的最佳見證。

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極端氣候除了影響地球環境，對企業永續經營亦有不可忽視的風險，矽品精密長期致力於各項環境永續行動的推展，持續製程改善、節能減廢、投資綠電等，訂定各項減碳計畫。2024年矽品精密總節電量122,341仟度（=62,194公噸碳排放量），相當於160座大安森林公園碳吸收量。

在水資源管理部分，矽品精密雖產能持續擴充，但透過自行研發新技術，2024年整體取水量仍較前一年度下降了7.1%，同時通過ISO 46001水資源效率管理系統驗證。矽品於中台灣持續擴廠的同時，也從未忘記淨零排碳的投入，將生態保育理念融入企業文化，以建造綠色工廠為目標，動員供應鏈齊力減碳，並於觀影活動中進一步與大家分享「低碳生活實踐」的小撇步，鼓勵員工與眷屬一起從日常生活中減少碳足跡、支持資源循環與環保減塑行動。

矽品精密環安衛處處長莊欽傑強調，企業的永續發展不僅是技術創新的不斷提升，更展現在對社會與環境的責任，在這場氣候危機中，沒有人能置身事外，矽品精密將持續從減碳、減塑、資源循環到生態保育，全員迎戰氣候變遷的威脅挑戰，為下一代守護一個更美好的地球。

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