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星展銀行（台灣）舉辦「星展新加坡永續嘉年華」 落實「不塑飲水」、「循環餐具」推動綠色生活新理念

2025/06/15 08:33

星展銀行（台灣）總經理黃思翰與星展同仁、家人及市民朋友們於「星展新加坡永續嘉年華」一起體驗新加坡多元文化，共同實踐永續理念。（圖由星展銀行提供）星展銀行（台灣）總經理黃思翰與星展同仁、家人及市民朋友們於「星展新加坡永續嘉年華」一起體驗新加坡多元文化，共同實踐永續理念。（圖由星展銀行提供）

吳滋雅／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕適逢新加坡建國60週年，作為來自新加坡、亞洲領先的金融機構以及台灣最大外商銀行，星展銀行（台灣）於其認養的大港墘公園舉辦「星展新加坡永續嘉年華」，融合新加坡特色與友善環境理念，規劃美食市集、節能手作體驗及人氣樂團演出等豐富活動，更首次全面落實「不塑飲水」、「循環餐具」，打造近零廢棄的大型戶外盛會，吸引上千名民眾與員工熱情參與。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示：「新加坡與台灣在永續上皆展現出長期的行動力與投入，星展深耕台灣40年，為連結兩地的重要角色，透過這場結合雙方文化與綠色理念的嘉年華活動，讓更多民眾親身體驗我們共同追求的永續價值。」星展銀行（台灣）始終秉持「負責任的銀行」、「負責任的企業營運」與「創造超越銀行業的影響力」三大永續主軸，連續兩年獲選「台灣最佳永續金融銀行」、並16度蟬聯「亞洲最安全銀行」，持續耕耘綠色金融與數位創新，擴大正向社會影響力，以『生活隨興，星展隨行』回饋台灣社會。

本次活動以新加坡熱情多元文化為亮點，現場除了可體驗新加坡傳統服飾及印度Henna紋身彩繪外，亦匯集新加坡與台灣經典美食，從道地的沙嗲、咖椰吐司、魚尾獅冰棒，到台灣人氣滷味、豬血糕、雞蛋糕，打造一場「舌尖上的文化饗宴」，吸引大批民眾排隊品嚐；舞台表演則由台式浪漫樂團冰球樂團、新生代女團HUR+、Ponay原式大樂隊、DJ接力演出，在夏日午後用音樂和美食串連民眾與永續的連結。

「星展新加坡永續嘉年華」的低碳行動包括：設置「不塑飲水站」，鼓勵民眾自備水瓶，減少一次性容器使用；並攜手長期合作的社會企業夥伴「青瓢」，提供環保循環餐具，以重複使用取代拋棄；同時邀請台灣首家B型企業「DOMI綠然」，推出DIY節電定時器手作課程，透過親子互動與實作，傳遞節能知識。此外，大港墘公園為星展銀行（台灣）認養之城市綠地，結合自然、生態與在地共好，是企業實踐永續的重要場域。

值得一提的是，此次嘉年華特別結合員工參與，規劃「星展體能之巔」團隊挑戰賽，吸引眾多員工組隊參加，不僅促進跨部門交流，也強化團隊合作與歸屬感；更透過實際走進社區，以永續理念溫暖串連鄰里。星展銀行（台灣）相信，永續不應只是企業責任，更是一種實踐於日常的價值選擇，未來將持續與客戶、社會企業及在地夥伴緊密合作，致力成為實現更美好世界的最佳銀行。

星展銀行（台灣）於大港墘公園舉辦「星展新加坡永續嘉年華」，首度實施不塑飲水、採用循環餐具，打造近零廢棄的大型戶外盛會，邀請民眾共襄盛舉。（圖由星展銀行提供）星展銀行（台灣）於大港墘公園舉辦「星展新加坡永續嘉年華」，首度實施不塑飲水、採用循環餐具，打造近零廢棄的大型戶外盛會，邀請民眾共襄盛舉。（圖由星展銀行提供）

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