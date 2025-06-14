川普關稅打出一手爛牌 迄今僅這國降低貿易壁壘

川普的關稅政策在某種程度上是作為討價還價的籌碼，他企圖透過降低關稅來換取其他國家的妥協，但迄今為止，美國幾乎沒有贏得其他國家太多的讓步。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普的關稅政策在某種程度上是作為討價還價的籌碼，他企圖透過降低關稅來換取其他國家的妥協，但迄今為止，美國幾乎沒有贏得其他國家太多的讓步，只有英國同意降低貿易壁壘（Trade Barriers），可說是打出一手爛牌，與其他國家的談判仍在繼續中。

專家表示，以歷史經驗來看，貿易協定可能需要數年才能最終敲定。川普的關稅被吹捧為贏得其他國家貿易讓步的工具，但迄今為止，這些好處寥寥無幾。

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貿易壁壘是指國家或地區政府所採取的政策和措施，這些政策或措施限制了國際貿易的自由流動。這些壁壘可以分為兩類：非關稅壁壘和關稅壁壘。

美國雅虎財經新聞報導，截至週五，貿易戰已持續4個多月，美國僅與一個國家簽署了初步貿易協定：英國。該協議的具體細節仍在談判中，並承諾將為美國企業提供更多市場准入。

包括川普本人在內的關稅支持者認為，進口稅的主要好處之一是其作為籌碼：美國可以利用關稅或威脅關稅，迫使其他國家降低關稅、放鬆監管或消除對國內企業的其他貿易障礙。

川普在4月2日的演講中表示：「我們將打開國外市場，打破國外貿易壁壘，最終，國內生產增加將意味著競爭加劇，消費者價格降低」，他還宣布將對多個美國貿易夥伴徵收兩位數的「互惠」關稅。

中美宣布的協議只是取消近幾個月兩國相互實施的一些更嚴厲的貿易限制。專家指出，目前的貿易壁壘比2月疫情爆發時還要多。

專家預計貿易政策將經歷「多年進程」。包括許多主流經濟學家在內的關稅批評人士表示，迄今為止，美國在貿易戰中損失的比得到的多。自由主義智庫競爭企業研究所 （Competitive Enterprise Institute） Ryan Young在最近的一篇評論文章中指出，中國也能夠利用其稀土礦供應來施加影響力，並認為美國的處境並不比最初更好。

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