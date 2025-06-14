晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

大學畢業生年薪最高前10名工作 300萬元起跳

2025/06/14 21:30

線上求職平台Resume Genius本週發布《2025年高薪應屆畢業生就業報告》，其中前10名的職位年薪都高達6位數。（示意圖，彭博）線上求職平台Resume Genius本週發布《2025年高薪應屆畢業生就業報告》，其中前10名的職位年薪都高達6位數。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕大學應屆畢業生的就業市場通常被稱為艱難和黯淡，根據美國紐約聯邦儲備銀行的數據，截至3月，應屆大學畢業生（22至27歲）的失業率為5.8% 。同時，全國平均失業率為4.2%。但並非全是壞消息，幸運的是，高薪超過10萬美元（約台幣300萬元）的工作仍然存在，線上求職平台Resume Genius本週發布《2025年高薪應屆畢業生就業報告》，其中前10名的職位年薪都高達6位數。

Resume Genius 的職業專家Nathan Soto表示：作為一名應屆畢業生，獲得高薪工作是可能的，但你需要向雇主展示的不僅僅是你的學位，並要突顯出你與雇主在招聘廣告中所說的要求相符的經驗、證書和優勢。

以下是2025年應屆畢業生薪資最高的10個工作（年薪皆為6位數）。

1. 產品行銷經理
平均年薪：15萬9660美元（台幣460萬元）
2023年就業人數：41萬1300
預計就業成長（2023-2033）：8%

2. 機器學習工程師
平均年薪：14萬0910美元（台幣410萬元）
2023年就業人數：3萬6600
預計就業成長（2023-2033）：26%

3. 航空電子系統經理
平均年薪：13萬483​​0美元（台幣390萬元）
2023年就業人數：6萬8900
預計就業成長（2023-2033）：6%

4. 軟體開發人員
平均年薪：13萬1450美元（台幣380萬元）
2023年就業人數：189萬7100
預計就業成長（2023-2033）：17%

5. IT安全分析師
平均年薪：12萬4910美元（台幣368萬元）
2023年就業人數：18萬0700
預計就業成長（2023-2033）：33%

6.電機工程師
平均年薪：11萬8780美元（台幣348萬元）
2023年就業人數：28萬7800
預計就業成長（2023-2033）：9%

7.機械工程師
平均年薪：10萬2320美元（台幣301萬元）
2023年就業人數：29萬1900
預計就業成長：11%

8. 財務顧問
平均年薪：10萬2140美元（台幣300萬元）
2023年就業人數：32萬1100
預計就業成長（2023-2033）：17%

9. 財務分析師
平均年薪：10萬1190美元（台幣300萬元）
2023年就業人數：40萬4800
預計就業成長（2023-2033）：9%

10.專案經理
平均年薪：10萬0750美元（台幣300萬元）
2023年就業人數：97萬3600
預計就業成長（2023-2033）：7%

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財