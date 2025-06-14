晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

富比士：這項奢侈品 億萬富豪最離不開

2025/06/14 20:33

《富比士》針對40名大富豪調查，多數人認為他們生活中最離不開的奢侈品是私人飛機。（取自網路）《富比士》針對40名大富豪調查，多數人認為他們生活中最離不開的奢侈品是私人飛機。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球的億萬富翁幾乎都享受和擁有奢侈品，畢卡索的畫作、鑽石、私人電影院、超級遊艇等，美媒《富比士》針對40名大富豪調查，統計出他們生活中最離不開的奢侈品，多數人認為是私人飛機，主因是可讓他們節省時間，迅速飛到想去的地方。

調查結果顯示，有十幾位受訪者選擇私人飛機。富豪為什麼如此重視自己的飛機呢？大多數情況下，是為節省時間。前往商業機場、通過安檢、登機和滑行通常需要幾個小時，即使沒有延誤，私人飛機幾分鐘內就可以準備好。

乘客不僅可以直接登機，而且在起飛和降落地點方面也有更多選擇。例如，根據德州交通部門的數據，該州有389個公共機場。其中只有25個（佔6%）是商業機場。其中一位億萬房地產富翁大衛霍夫曼（David Hoffmann）說：「我們有很多門市，如果沒有私人飛機，根本無法到達」。

零售和房地產企業家薩米爾·馬內（Samir Mane）對此表示贊同說：「我買飛機是因為我們與許多營運國家之間缺乏便捷的航班連接」。馬內身為阿爾巴尼亞首位億萬富翁，他表示，「搭乘私人飛機前往薩拉熱窩的零售店只需20分鐘，但如果搭乘商業航班則需要一整天。如果我住在倫敦、法蘭克福或維也納，我就不需要飛機了，因為這些城市的航班連接非常便捷。」

4位億萬富翁在另一項調查中回答，他們的私人飛機是他們買過的最昂貴的物品。查塔姆（Chatham）表示，飛機每年通常會貶值5%到10%，但在新冠疫情期間，二手飛機市場的價格大多翻了一番，此後一直居高不下。

現在，一架小型基礎型飛機的價格低至100萬美元，而像龐巴迪（Bombardier）的環球7500這樣的頂級飛機則高達7500萬美元；一架新公務機的價格最高可達8000萬美元左右，不過一些億萬富翁購買的商用客機價格甚至更高。

如果億萬富翁不想獨享飛機，或不想花大錢存放、維護和配備飛機，另一個選擇是購買飛機的部分所有權，並每年按比例使用飛機。霍夫曼表示：「我們對飛行的需求就是這麼高」。此外，還有其他的訂購模式，客戶可以一次購買飛機一個月或一年的使用權。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財