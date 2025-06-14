富比士：這項奢侈品 億萬富豪最離不開

《富比士》針對40名大富豪調查，多數人認為他們生活中最離不開的奢侈品是私人飛機。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球的億萬富翁幾乎都享受和擁有奢侈品，畢卡索的畫作、鑽石、私人電影院、超級遊艇等，美媒《富比士》針對40名大富豪調查，統計出他們生活中最離不開的奢侈品，多數人認為是私人飛機，主因是可讓他們節省時間，迅速飛到想去的地方。

調查結果顯示，有十幾位受訪者選擇私人飛機。富豪為什麼如此重視自己的飛機呢？大多數情況下，是為節省時間。前往商業機場、通過安檢、登機和滑行通常需要幾個小時，即使沒有延誤，私人飛機幾分鐘內就可以準備好。

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乘客不僅可以直接登機，而且在起飛和降落地點方面也有更多選擇。例如，根據德州交通部門的數據，該州有389個公共機場。其中只有25個（佔6%）是商業機場。其中一位億萬房地產富翁大衛霍夫曼（David Hoffmann）說：「我們有很多門市，如果沒有私人飛機，根本無法到達」。

零售和房地產企業家薩米爾·馬內（Samir Mane）對此表示贊同說：「我買飛機是因為我們與許多營運國家之間缺乏便捷的航班連接」。馬內身為阿爾巴尼亞首位億萬富翁，他表示，「搭乘私人飛機前往薩拉熱窩的零售店只需20分鐘，但如果搭乘商業航班則需要一整天。如果我住在倫敦、法蘭克福或維也納，我就不需要飛機了，因為這些城市的航班連接非常便捷。」

4位億萬富翁在另一項調查中回答，他們的私人飛機是他們買過的最昂貴的物品。查塔姆（Chatham）表示，飛機每年通常會貶值5%到10%，但在新冠疫情期間，二手飛機市場的價格大多翻了一番，此後一直居高不下。

現在，一架小型基礎型飛機的價格低至100萬美元，而像龐巴迪（Bombardier）的環球7500這樣的頂級飛機則高達7500萬美元；一架新公務機的價格最高可達8000萬美元左右，不過一些億萬富翁購買的商用客機價格甚至更高。

如果億萬富翁不想獨享飛機，或不想花大錢存放、維護和配備飛機，另一個選擇是購買飛機的部分所有權，並每年按比例使用飛機。霍夫曼表示：「我們對飛行的需求就是這麼高」。此外，還有其他的訂購模式，客戶可以一次購買飛機一個月或一年的使用權。

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