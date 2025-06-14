萬海旺春輪爆炸還沒沉 最新狀況曝光了

印度海岸防衛隊（ICG）表示，旺春輪火勢已獲控制，正由拖船將其拖離印度海岸線。（圖取自ICG X帳號）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕萬海航運的「WAN HAI 503旺春輪」，9日下午在印度西岸外海航行時，發生貨櫃爆炸起火事故，包括2名台灣人，4名失蹤人員尚未尋獲。歷經多日救援，傳出重大進展，印度海岸防衛隊（ICG）表示，旺春輪火勢已獲控制，正由拖船將其拖離印度海岸線。

印度海岸防衛隊（ICG）指出，旺春輪運載燃料及危險貨物，因貨櫃爆炸起火構成環境風險，在印度空軍協助下，12日成功空投4000公斤的DCP乾粉滅火。

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印度海岸防衛隊（ICG）14日在社群平台X上PO文指出，旺春輪的救援行動已經取得重要里程碑，目前已成功拖曳旺春輪，表明火勢控制及保護海洋環境的努力皆取得進展。

印度國防部也聲明，儘管天候及海象嚴峻，海軍派出的救援人員成功搭乘直升機登上旺春輪，接上船用絞盤，拖船正將旺春輪拖離印度海岸線。ICG強調，預計將旺春輪拖到距離印度海岸線50多海里的地方，直至另行決定。

旺春輪正被拖船拖離印度海岸線。（圖取自ICG X帳號）

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