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川普年收入達178億 光靠加密貨幣就賺進17億

2025/06/14 18:42

川普家族參與經營的加密貨幣平台，去年為川普帶來超過5700萬美元的收入。（歐新社）川普家族參與經營的加密貨幣平台，去年為川普帶來超過5700萬美元的收入。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據財務申報資料，美國總統川普去年從加密貨幣、高爾夫俱樂部與其他創投事業，獲得超過6億美元（約台幣178億）的收入。其中，川普家族參與經營的加密貨幣平台「世界自由金融」（World Liberty Financial）為其帶來5735萬美元（17億）收益，成為主要收入之一，川普擁有的總資產則超過16億美元（約台幣475億）。

美國政府道德辦公室13日公布川普的年度財務申報文件，長達200多頁的報告列出川普在2024年的各項個人收入與資產。

根據資料，川普過去1年從加密貨幣、高爾夫俱樂部和其他創投事業，獲得6億多美元收入，其中，長年經營的海湖莊園（Mar-a-Lago）私人俱樂部與度假村，在2024年貢獻逾5000萬美元（約台幣14.9億）的收入。

川普也列出自「世界自由金融」獲得5735萬美元的代幣銷售收入，並持有該平台發行的157.5億枚治理代幣（governance tokens。《路透》估算，川普擁有的資產總值逾16億美元。

另外，川普本人今年稍早推出一款迷因幣「川普幣」（$TRUMP），推估已經創造高達3.2億美元（約台幣95億）收入，不過該筆收入如何分配於川普控制的實體與其合作夥伴之間，目前不得而知。

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