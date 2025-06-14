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新竹老農賣地恐繳千萬增值稅  竹市稅務局出手成功節稅90萬元

2025/06/14 15:08

新竹一名張姓老農賣土地需繳千萬增值稅，新竹市稅務局出手成功協助節稅90萬元。圖為一般農地，與新聞事件無關。（記者洪美秀攝）新竹一名張姓老農賣土地需繳千萬增值稅，新竹市稅務局出手成功協助節稅90萬元。圖為一般農地，與新聞事件無關。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市1名張姓老農日前出售關埔重劃區土地，因該地區土地使用分區已由「農業區」變更為「商務專用區」，導致無法取得「農業使用證明書」，無法適用農業用地不課徵土地增值稅的規定，需面臨高達1千餘萬元稅款，為此吃不下飯、憂心不已。新竹市稅務局獲悉後，輔導張農申請「土地使用分區證明」確認原為農業區，進一步查核發現該土地89年1月28日是農業用地且作農業使用，符合申請「調高原地價」規定，為張農省下90萬元的土地增值稅，大幅減輕其稅負壓力。

稅務局表示，土地增值稅是在土地所有權移轉時，按照土地漲價總數額採用倍數累進稅率計算繳納的一種租稅，持有的期間愈長，土地漲價總數額通常也越高。依《土地稅法》規定，土地在89年1月28日土地稅法修正公布生效時，符合農業用地作農業使用規定，可依修正生效當期公告土地現值為原地價，計算漲價總數額，課徵土地增值稅。

稅務局說明，張農民國59年即取得該筆農地，當時公告現值為每平方公尺18元，持有至今（114）年，公告現值已攀升為每平方公尺5萬6000元，應繳土地增值稅高達1018萬元。因此建議張農向市府都市發展處申請「土地使用分區證明」，釐清該筆土地於《土地稅法》89年1月28日修正生效時的使用分區。經調閱相關圖資並多方比對，確認該筆土地於該日為農業用地，且實際供作農作物種植使用，符合申請「調高原地價」之規定。

接著輔導張農申請以 89年的公告現值為「原地價」，重算土地漲價總數額，大幅降低漲價總數額，節省90萬元的土地增值稅，減輕納稅義務人稅負。

稅務局提醒，農業用地移轉無論是否申請不課徵土地增值稅，若移轉的土地89年1月28日當時符合農業用地作農業使用規定，均可申請調整以89年1月28日當期的公告土地現值為原地價，縮短計算期間，也會減少漲價總數額，節省土地增值稅。

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