誠品生活台南正式開幕 估創年消費人群可達400萬人次

備受期待的「誠品生活台南」今天正式營運。（南市經發局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市府與財政部國有財產署合作開發南區鹽埕段商業區土地，成功吸引企業投資進駐帶動台南經濟發展。備受期待的「誠品生活台南」今天正式營運，預計可帶來500個工作機會，期創造年消費人群達400萬人次。

誠品生活台南由建築師羅耕甫操刀設計，尚未開幕即榮獲「TAC世界設計大獎商業概念獎」首獎，挑高10米優雅壯闊的雙層書店於南台灣擁有最豐富書量，「誠品繪本公寓」南台灣最大兒童館，更集結歐美日多國重量級繪本作家作品進駐，為台南市再添文化亮點。

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市長黃偉哲表示，台南擁有良好的投資環境，生活機能亦日益完善，近年來招商成果斐然，在半導體產業及AI科技相繼有國際大廠投資。「誠品生活台南」為台南市重要的投資計畫之一，市府透過定期主持之投資會報，在合乎法規範圍內，力求廠商投資如期如質落實。

黃偉哲說，在市府團隊全力協助下，碳佐麻里新興店於去年12月7日正式開幕，現在誠品生活台南亦順利如期開幕，未來將成為台南觀光與休閒的新亮點，進一步推升城市形象與文化觀光產值，並創造就業機會。

台南誠品生活館佔地6000坪，目前引進93家廠商進駐，1至2樓是生活百貨，3至4樓則是誠品書局。經發局長張婷媛表示，除了吸引台南在地客及外縣市客源，亦能讓國際觀光客倘徉本市文化觀光景點時，融入這家南台灣誠品最大的全新賣場，期創造年消費人群達400萬人次。

張婷媛表示，為吸引優質投資企業，市政府積極營造優質投資環境，成立招商服務單一窗口，提供便捷、親切、專業的各類型投資服務，未來將持續透過資源整合與政策引導，帶動城市經濟持續成長。歡迎國內外優質企業投資台南，一起創造最佳投資效益。

「誠品生活台南」預期將會吸引大量人潮及車潮，園區主要停車場出入口在中華西路一段70巷，為維護交通順暢，市府交通局亦規劃進場車輛優先經由新興路或新和東路轉新建路再往中華西路一段70巷進場，周邊亦設有大眾交通工具，如大台南公車供民眾搭乘。

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