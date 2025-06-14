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英特爾美晶圓廠7月中旬首波裁員 中層管理皮皮挫 不排除第2輪

2025/06/14 14:19

英特爾將從7月中旬開始裁減位於俄勒岡州矽林園區的晶圓廠員工。第一輪裁員將於7月底結束。（取自網路）英特爾將從7月中旬開始裁減位於俄勒岡州矽林園區的晶圓廠員工。第一輪裁員將於7月底結束。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據美媒《俄勒岡直播》（Oregon Live）報導，英特爾在本周致員工的信中表示，公司將從7月中旬開始裁減位於俄勒岡州矽林園區的晶圓廠員工。第一輪裁員將於7月底結束，但如果認為有必要，公司可能會進行另一輪裁員。

英特爾指出，正重組代工製造部門，更加專注於工程和技術職位，即要裁減中層管理人員。雖然沒有提供具體數字，但消息承認這項決定的嚴肅性，並聲稱這是改善公司財務狀況的必要舉措。

tomshardware則報導，英特爾在聲明中表示： 正如今年早些時候宣布，我們正在採取措施，成為一家更精簡、更快速、更高效的公司。消除組織複雜性並賦予工程師權力，將使我們能夠更好地服務客戶需求，並增強我們的執行力。

截至2024年12月28日，英特爾員工總數為10萬8900人，去年前任執行長季辛格（Pat Gelsinger）任期內裁員約1萬5000人。英特爾位於俄勒岡州的工廠也不例外，裁員約3000人，但仍保留了約2萬名員工。

英特爾尚未宣布計劃在英特爾代工部門裁員多少人。不過，其他部門的人士向《俄勒岡直播》表示，他們預計也會有類似的裁員，但只要達到特定的成本削減目標，每個部門都可以獨立管理這項流程。

俄勒岡州擁有英特爾一些最先進的生產設施，包括用於開發、測試和完善未來製程技術的D1X和D1D晶圓廠。

不過，最關鍵的職位例如開發和維護尖端製程技術的工程師，以及管理極紫外光EUV和高NA EUV曝光機系統等複雜設備的高技能技術人員，因為對於晶圓廠的運作至關重要，不太可能受到裁員的影響，否則可能會延遲技術開發或生產正常運行時間。

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