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臻鼎董事長沈慶芳 獲頒中央大學名譽博士

2025/06/14 11:29

臻鼎董事長沈慶芳獲頒中央大學名譽博士。（記者卓怡君攝）臻鼎董事長沈慶芳獲頒中央大學名譽博士。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球印刷電路板（PCB）龍頭臻鼎科技集團董事長沈慶芳獲頒中央大學名譽博士，今日舉行頒授典禮，冠蓋雲集，逾500位產官學人士到場，沈慶芳表示，名譽博士不只是肯定，更是敦促的力量。

沈慶芳表示，求學時期，一張獎狀都沒拿過，如今能戴上博士帽，「心中除了感動，更是滿滿的感恩」。他年過七旬，依然對工作充滿熱情。獲頒中央大學這項殊榮，提醒自己要繼續秉持善良本性，保持堅忍意志，落實利他精神，常懷感恩之心，繼續為提升公司格局、開創產業新局而努力。

名譽博士頒授典禮邀請三位引言人，分別是國立台灣大學管理學院名譽教授、鵬鼎控股董事柯承恩，國立陽明交通大學榮譽教授、臻鼎科技集團經營最高顧問毛治國，桃園市市長張善政，從不同面向闡述沈慶芳的卓越貢獻。

沈慶芳2005年接任臻鼎科技董事長，提出「世界第一」的目標。當時，臻鼎只是一家年營業額僅新台幣31億元的小公司，秉持堅定的信念與精準的策略眼光，他帶領公司成長為年營收超過新台幣1,700億元的全球印刷電路板（PCB）龍頭集團。並自2017年起，連續八年榮登全球印刷電路板產業首位。

沈慶芳歸納企業經營的心法來自「善良、堅忍、利人、感恩」。以早期印刷電路板產業常為人詬病的環保問題為例，臻鼎從成立之初就大手筆投資環保設施，而且都超越標準。連續三年入選標普全球永續年鑑（S&P Global Sustainability Yearbook），更是台灣唯一入選的印刷電路板企業。

他的貢獻不僅止於企業成就，他始終堅信，企業的成功必須與社會責任並行。他以「發展科技、造福人類；精進環保、讓地球更美好」為使命，推動綠色製造與ESG治理，將永續理念深植企業核心文化。在其帶領下，公司成為全球首家獲得可持續水管理標準AWS白金級認證的印刷電路板企業，並於2024年榮獲標普全球ESG評比佳績，位居產業首位，永續表現備受國際肯定。

中央大學蕭述三表示，沈董事長為人誠信、行事耿直，與中大「誠樸」校訓不謀而合。尤其他重視環境保護、企業社會責任，與中大「永續」辦學理念更是高度契合。他不僅是企業領導的典範，更是永續發展與社會責任的實踐者，對我國產業升級、教育創新與社會進步，功績卓著。中央大學頒授名譽管理學博士學位，以表彰其卓越事蹟，彰顯楷模。

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