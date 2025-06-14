高雄港站容積調配案過關 留住哈瑪星5.7公頃鐵道空間

高市都委會審議通過高雄港站容積調配案，哈瑪星5.7公頃鐵道文史空間全保留。（都發局提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市都委會審議通過高雄港站容積調配案。高市都發局指出，此案除了促進國有土地資產活化，並兼顧地方哈瑪星鐵道文化景觀保存利用，達成國家資產活化、文化保存、與城市空間轉型三贏局面。

為高雄港站文化景觀保存利用，並兼顧交通部鐵道局與國營台鐵公司國有土地資產活化，及落實市府TOD都更發展，市都委會日前審議通過，可保留5.7公頃開放空間讓市民休閒使用，成為中央、地方攜手帶動城市轉型的成功案例。

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都發局說明，本案經都委會審議通過後，刻由台鐵公司依都委會建議進行都市計畫書圖修正，未來高雄港站土地捐贈給市府後，會由市府文化局整體規劃鐵道文化景觀保存利用。

同時，本案高雄車站周邊的4處容積接受基地，也會配合市府推動「高雄車站大都更計畫」，結合公辦都更活化國公有地，以加速高雄站區域轉型，為城市翻轉注入新動能。

都發局指出，原台鐵高雄港站5.7公頃土地是屬於商業區可以建築開發，2015年台鐵辦理更新招商時，引起文化團體及市民聯署關注及訴求全區保留，2018年市府文化局依法登錄為文化景觀範圍而開發受限，現今發展為哈瑪星鐵道文化園區，已成為民眾與遊客認識高雄鐵道歷史及休憩放鬆的最佳場域。

2024年1月配合行政院推動國營台鐵公司化政策，及原台鐵資產管理運用償債任務，由交通部鐵道局、國營台鐵公司及市府三方研商，以「資產價值不減損」原則，把高雄港站台鐵舊鐵道土地等原有可發展容積，調配至高雄車站國營台鐵公司所屬土地，全案已於今年5月28日經都委會審議通過在案。

高市都委會審議通過高雄港站容積調配案。（都發局提供）

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