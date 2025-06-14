美債將迎「動盪之夏」！投資人得小心這3大變數

持續高昂的財政赤字與關稅不確定性，可能會讓美債殖利率在今年下半年主導金融市場。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕持續高昂的財政赤字與關稅不確定性，可能會讓美債殖利率在今年下半年主導金融市場，隨著時間進入夏季，債市波動性可能再次攀升，包含川普可能提前宣布下一任聯準會主席人選、關稅對美國經濟影響，以及美國國會對川普「大而美」稅改法案的協商，都是可能的變數。

《巴倫週刊》（Barron's）報導，現任聯準會主席鮑爾的任期將在2026年5月屆滿，預料川普會提前公布新任主席，而川普一直對鮑爾的利率政策感到不滿，他在本週最新通膨數據公布後，再度呼籲聯準會應大幅降息。美國5月消費者物價指數（CPI）升幅低於預期，僅年增2.4%。而鮑爾的立場是聯準會仍在觀察通膨是否會重新上升。

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PGIM 固定收益部門的聯席投資長彼特斯（Greg Peters）表示，提前任命聯準會主席是「極為罕見」的情況。他認為，這樣的做法將引發市場波動，並推升美債殖利率曲線的長端利率。彼特斯指出，聯準會是非常重要的機構，若新主席人選有問題，影響可能「具有長遠性」。

不過聯準會的決策屬於集體共識，換句話說，聯準會主席也只有聯邦公開市場委員會（FOMC）7個投票席位中的1票而已。貝萊德（BlackRock）全球固定收益首席投資官里德（Rick Rieder）稱，市場預期無論接任者是誰，應該都會傾向推動更低的利率。

雖然何時可能降息，市場仍存在高度分歧。不過里德認為，若經濟持續表現疲弱，9 月降息「是有可能的」。里德與大多數分析師一樣，預期2025第4季美國經濟成長將顯著放緩。但他也認為，隨著關稅不確定性逐漸解除，經濟成長有望重新加速。

里德認為，只要關稅水準趨於穩定，企業與市場是可以適應的，「只要企業知道關稅的具體數字與規模，就能重新調整營運與投資策略。」

此外，美國國會今夏針對稅改法案的談判，也可能成為另一個市場波動來源。根據美國國會預算辦公室（CBO）的估算，眾議院上月通過的稅改方案版本，將在未來10年內使聯邦赤字增加 2.4 兆美元，到 2026 年，赤字將攀升至國內生產毛額（GDP）的 7%。

里德認為，隨著大量新債發行，債券市場可能會出現「利率間歇性上漲」的情況。隨著市場資金尋求更高收益的部位，這將使殖利率回落。里德預測，美國 10 年期公債殖利率將維持在 3.75% 至 4.625% 之間。

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