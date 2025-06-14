印度53歲億萬富翁 吞下一隻蜜蜂後猝逝

卡普爾是印度汽車零件製造商Sona Comstar的董事長。圖為他2022年的照片。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國威廉王子的好友、印度億萬富翁卡普爾（Sunjay Kapur）週四（12日）在英格蘭一場馬球比賽中暈倒離世，享年53歲，而他的死因則是在賽事中不小心吞下了一隻蜜蜂，導致他的口腔遭到蜂螫，進一步引發了過敏性休克，最終導致心臟驟停。

綜合外媒報導，這起罕見意外發生於週四在英格蘭舉行的一場馬球比賽中。卡普爾在賽事途中突然倒地，目擊者告訴當地媒體，卡普爾在倒下前曾說：「我吞了什麼東西。」另一位知情人士描述：「他原本還神采奕奕、談笑風生，卻在一瞬間離開人世。」

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卡普爾是印度汽車零件製造商Sona Comstar的董事長，據《富比世》（Forbes）數據，他身價高達12億美元（約359億元新台幣）。Sona Comstar之後證實了卡普爾的死訊，聲明稱卡普爾的死因為「突發性心臟病」。

卡普爾和威廉王子因馬球結緣，2人私交甚篤。而卡普爾不僅是企業領袖，也曾因和印度寶萊塢明星卡波爾（Karisma Kapoor）的婚姻而聞名，2人育有1子1女，但在2016年離婚。

根據國際醫療機構「妙佑醫療國際」（Mayo Clinic）說法，只有少數人會對蜂螫迅速產生嚴重過敏反應，也就是過敏性休克，必須立即接受急救治療。當過敏反應發生時，可能出現呼吸困難、失去意識，以及噁心、嘔吐或腹瀉等症狀，恐危及生命。

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