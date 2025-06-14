晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

印度53歲億萬富翁 吞下一隻蜜蜂後猝逝

2025/06/14 10:12

卡普爾是印度汽車零件製造商Sona Comstar的董事長。圖為他2022年的照片。（路透）卡普爾是印度汽車零件製造商Sona Comstar的董事長。圖為他2022年的照片。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國威廉王子的好友、印度億萬富翁卡普爾（Sunjay Kapur）週四（12日）在英格蘭一場馬球比賽中暈倒離世，享年53歲，而他的死因則是在賽事中不小心吞下了一隻蜜蜂，導致他的口腔遭到蜂螫，進一步引發了過敏性休克，最終導致心臟驟停。

綜合外媒報導，這起罕見意外發生於週四在英格蘭舉行的一場馬球比賽中。卡普爾在賽事途中突然倒地，目擊者告訴當地媒體，卡普爾在倒下前曾說：「我吞了什麼東西。」另一位知情人士描述：「他原本還神采奕奕、談笑風生，卻在一瞬間離開人世。」

卡普爾是印度汽車零件製造商Sona Comstar的董事長，據《富比世》（Forbes）數據，他身價高達12億美元（約359億元新台幣）。Sona Comstar之後證實了卡普爾的死訊，聲明稱卡普爾的死因為「突發性心臟病」。

卡普爾和威廉王子因馬球結緣，2人私交甚篤。而卡普爾不僅是企業領袖，也曾因和印度寶萊塢明星卡波爾（Karisma Kapoor）的婚姻而聞名，2人育有1子1女，但在2016年離婚。

根據國際醫療機構「妙佑醫療國際」（Mayo Clinic）說法，只有少數人會對蜂螫迅速產生嚴重過敏反應，也就是過敏性休克，必須立即接受急救治療。當過敏反應發生時，可能出現呼吸困難、失去意識，以及噁心、嘔吐或腹瀉等症狀，恐危及生命。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財