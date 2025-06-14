晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

伊朗射彈報復以色列！道瓊狂洩769點 台積電ADR下挫逾2％

2025/06/14 05:49

週五美股下跌。（彭博社）週五美股下跌。（彭博社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列13日對伊朗發動一系列空襲，導致能源價格瞬間大漲，地緣政治緊張局勢雪上加霜，美國股市應聲下跌。週五道瓊工業指數下跌769.83點，跌幅1.79%，標普500指數下跌1.13%，那斯達克指數下跌1.30%，費城半導體指數跌幅2.61%，台積電ADR下挫2.01%，收在211.10美元。

綜合外媒報導，以色列週四襲擊伊朗後宣布進入緊急狀態。週五，以色列國防軍稱伊朗向以色列發射飛彈，以報復以色列的一系列空襲，股市跌勢進一步加劇。伊朗國家電視台週五下午表示，伊朗將不會參加原定於本週末與美國舉行的第六輪核談判。

由於擔心衝突可能擾亂中東原油供應，油價飆升近7%。美國能源股也同步上漲，埃克森美孚上漲2.2%，響尾蛇能源公司上漲3.7%。國防類股洛克希德馬丁和雷神均上漲逾3%。

從4月份低點引領美股反彈的科技股則大多下跌，輝達跌2.09%，微軟跌0.82%，蘋果跌1.38%。甲骨文因發布樂觀預測，連續第二天上漲，漲幅7.7%，創下歷史新高。

此外，本週早些時候，消費者物價指數報告平淡，生產者物價指數弱於預期，初請失業金人數持平，平息投資人對關稅引發的價格壓力的擔憂。市場普遍預計，聯準會決策者將在下週會議上維持利率不變。

美股道瓊指數下跌769.83點或1.79%，收42197.79點。

那斯達克指數下跌255.66點或1.30%，收19406.83點。

S&P 500指數下跌68.29點或1.13%，收5976.97點。

費城半導體指數下跌136.91點或2.61%，收5112.24點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財