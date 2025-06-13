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華南金最大民股啟動世代交替 林知延接任副董、林明成功成身退

2025/06/13 19:53

華南金最大民股啟動世代交替，由董事長陳芬蘭（中）擔任監交人，林明成（左）將副董事長印信正式交給林知延。（華南金提供）華南金最大民股啟動世代交替，由董事長陳芬蘭（中）擔任監交人，林明成（左）將副董事長印信正式交給林知延。（華南金提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕華南金控今日召開股東常會，改選董事，長年擔任副董事長的林明成正式退休，由董事會通過推舉其長子林知延接任副董事長，象徵華南金最大民股—林家啟動世代交替。

董事會結束後，華南金下午舉行新任與卸任副董事長的交接典禮，由董事長陳芬蘭擔任監交人，林明成將副董事長印信正式遞交給林知延，華南金融集團之永續傳承已然成為金融界的美談盛事。

林明成出身板橋林本源家族第七代，自1969年進入華南銀行服務，歷任董事、常務董事、副董事長等要職，自2001年至2015年出任華南銀行董事長，並於2001年底促成華銀與永昌綜合證券以換股方式合併，成立全台首家金融控股公司。其後，他亦擔任華南金控董事長至2010年，隨後轉任副董事長，至今已在華南金融集團深耕56年，始終秉持「信賴、熱忱、創新」的理念領軍團隊，為集團奠定穩健基礎。

新任副董事長林知延為林明成長子，畢業於美國哈佛大學經濟系，並取得英國倫敦政經學院（LSE）房地產經濟與財務碩士學位。2000年起擔任華銀董事，隔年兼任華南金董事，2015年出任華銀副董事長，歷練深厚。

林知延曾任職水星資產管理顧問公司基金經理人，並擔任三大金融專業協會理事長，包括台灣金融分析專業人員協會（CFA Society Taiwan）、台灣不動產投資協會（Taiwan CCIM Association）、台灣理財顧問認證協會（Financial Planning Association of Taiwan），積極推動CFA、CCIM、CFP等國際證照在台發展。

林知延也致力提升集團專業競爭力，鼓勵同仁取得專業證照，尤以CFP證照推廣成效卓著，華南銀行目前為公股銀行中CFP有效持證人數最多，為客戶提供高品質的財務規劃服務，持續打造具國際視野與競爭力的金融品牌。

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