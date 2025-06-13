晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

外媒點名「5檔AI股」值得立即購買 台積電上榜

2025/06/13 19:57

《The Motley Fool》分析，有5檔AI股票值得投資，台積電入列。（資料照，彭博）《The Motley Fool》分析，有5檔AI股票值得投資，台積電入列。（資料照，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧正在迅速改變我們的世界，這項技術或許是千載難逢的機會，現在投資於引領AI浪潮的股票還不算太晚。股票市場投資和研究媒體《The Motley Fool》分析，有5檔AI股票值得立即購買。

1.Palantir Technologies（PLTR）
Palantir Technologies迅速成為人工智慧領域最引人注目的成長案例之一，因為它能協助將人工智慧投入實際使用。儘管該公司長期以來是政府的重要供應商，Palantir目前的成長動能主要來自美國公共部門。由於Palantir的AI平台（AIP）應用範圍極廣，該公司擁有龐大的成長機會。

2.輝達（NVIDIA）
輝達仍是投資人工智慧基礎設施熱潮的首選之一，其GPU憑藉其強大的平行處理能力，成為AI資料中心的支柱。隨著各大企業競相建構和運行人工智慧模型及應用，對GPU的需求持續攀升。輝達最大的護城河來自於其CUDA平台，這讓開發者能更輕鬆為其晶片撰寫程式。自此以來，公司又打造出一整套強化AI表現的工具與函式庫。

這種GPU與CUDA的緊密整合，使輝達在今年第一季的GPU市場市占超過90%。其新款Blackwell晶片的出貨速度創下歷史紀錄，整合硬體與軟體的AI「工廠」需求持續大增。除了數據中心外，輝達在汽車領域也開始取得成果，預計今年相關收入將達50億美元。AI支出放緩是潛在風險，但輝達仍是最有機會從AI基礎建設成長中受益的企業之一。

3. 超微半導體（AMD）
儘管在GPU領域可能遠遠落後於輝達，但AMD仍在AI基礎設施領域，尤其是在推理領域，佔有一席之地。雖然輝達的GPU憑藉其強大的CUDA軟體平台，在AI訓練領域佔據主導地位，但推理領域卻有所不同。事實上，AMD最近指出某大型AI模型企業正在大量使用其晶片進行日常推理任務。

這一點至關重要，因為隨著時間的推移，AI推理市場預計將比訓練市場規模大得多。即使AMD只能從輝達手中奪走一些市佔率，憑藉市場龐大潛力，仍將對公司帶來實質成長。

4.台積電（TSMC）
人工智慧基礎設施熱潮的另一個受益者是台積電。能夠大量、穩定生產高階晶片並非易事，這需要尖端技術、高利用率和精密製造。台積電在先進製程與封裝技術方面居於領先地位，由於競爭對手英特爾與三星仍面臨挑戰，台積電成為設計晶片大廠的首選代工夥伴。潛在風險是AI支出減緩，可能影響營收與產能利用率。但由於先進製程產能目前仍非常吃緊，這個風險仍屬可控。對長線投資人來說，台積電是布局AI與先進半導體成長潮流的絕佳標的。

5.Alphabet
儘管市場不斷質疑AI是否會衝擊Alphabet的搜尋主導地位，但實際情況卻更為複雜。蘋果日前才聲稱其Safari瀏覽器的Google搜尋量首次下滑，這是在反壟斷訴訟期間提出的說法，蘋果有充分動機淡化Google的影響力。與此同時，Alphabet表示搜尋查詢量持續成長，第一季搜尋營收增長了10%。

更重要的是，Alphabet正在積極轉型，這正是大型科技公司應有的作為，其新推出的AI搜尋工具聚焦於將商業查詢轉化為實際收入，這本來就是Alphabet的強項。「AI購物」與「虛擬試穿」等功能並非噱頭，而是巧妙的方式來捕捉AI時代的購買意圖。與此同時，憑藉數十年的廣告技術經驗以及透過Android和Chrome獲得的巨大分銷優勢，Alphabet仍然佔據主導地位。

除了搜尋，Alphabet在雲端服務Google Cloud的表現也很強勁，透過Vertex AI平台讓客戶能建構並執行AI模型。此外，Alphabet在自駕車領域也走在前端，其Waymo機器計程車業務正在美國快速擴展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財