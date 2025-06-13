外媒點名「5檔AI股」值得立即購買 台積電上榜

《The Motley Fool》分析，有5檔AI股票值得投資，台積電入列。（資料照，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧正在迅速改變我們的世界，這項技術或許是千載難逢的機會，現在投資於引領AI浪潮的股票還不算太晚。股票市場投資和研究媒體《The Motley Fool》分析，有5檔AI股票值得立即購買。

1.Palantir Technologies（PLTR）

Palantir Technologies迅速成為人工智慧領域最引人注目的成長案例之一，因為它能協助將人工智慧投入實際使用。儘管該公司長期以來是政府的重要供應商，Palantir目前的成長動能主要來自美國公共部門。由於Palantir的AI平台（AIP）應用範圍極廣，該公司擁有龐大的成長機會。

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2.輝達（NVIDIA）

輝達仍是投資人工智慧基礎設施熱潮的首選之一，其GPU憑藉其強大的平行處理能力，成為AI資料中心的支柱。隨著各大企業競相建構和運行人工智慧模型及應用，對GPU的需求持續攀升。輝達最大的護城河來自於其CUDA平台，這讓開發者能更輕鬆為其晶片撰寫程式。自此以來，公司又打造出一整套強化AI表現的工具與函式庫。

這種GPU與CUDA的緊密整合，使輝達在今年第一季的GPU市場市占超過90%。其新款Blackwell晶片的出貨速度創下歷史紀錄，整合硬體與軟體的AI「工廠」需求持續大增。除了數據中心外，輝達在汽車領域也開始取得成果，預計今年相關收入將達50億美元。AI支出放緩是潛在風險，但輝達仍是最有機會從AI基礎建設成長中受益的企業之一。

3. 超微半導體（AMD）

儘管在GPU領域可能遠遠落後於輝達，但AMD仍在AI基礎設施領域，尤其是在推理領域，佔有一席之地。雖然輝達的GPU憑藉其強大的CUDA軟體平台，在AI訓練領域佔據主導地位，但推理領域卻有所不同。事實上，AMD最近指出某大型AI模型企業正在大量使用其晶片進行日常推理任務。

這一點至關重要，因為隨著時間的推移，AI推理市場預計將比訓練市場規模大得多。即使AMD只能從輝達手中奪走一些市佔率，憑藉市場龐大潛力，仍將對公司帶來實質成長。

4.台積電（TSMC）

人工智慧基礎設施熱潮的另一個受益者是台積電。能夠大量、穩定生產高階晶片並非易事，這需要尖端技術、高利用率和精密製造。台積電在先進製程與封裝技術方面居於領先地位，由於競爭對手英特爾與三星仍面臨挑戰，台積電成為設計晶片大廠的首選代工夥伴。潛在風險是AI支出減緩，可能影響營收與產能利用率。但由於先進製程產能目前仍非常吃緊，這個風險仍屬可控。對長線投資人來說，台積電是布局AI與先進半導體成長潮流的絕佳標的。

5.Alphabet

儘管市場不斷質疑AI是否會衝擊Alphabet的搜尋主導地位，但實際情況卻更為複雜。蘋果日前才聲稱其Safari瀏覽器的Google搜尋量首次下滑，這是在反壟斷訴訟期間提出的說法，蘋果有充分動機淡化Google的影響力。與此同時，Alphabet表示搜尋查詢量持續成長，第一季搜尋營收增長了10%。

更重要的是，Alphabet正在積極轉型，這正是大型科技公司應有的作為，其新推出的AI搜尋工具聚焦於將商業查詢轉化為實際收入，這本來就是Alphabet的強項。「AI購物」與「虛擬試穿」等功能並非噱頭，而是巧妙的方式來捕捉AI時代的購買意圖。與此同時，憑藉數十年的廣告技術經驗以及透過Android和Chrome獲得的巨大分銷優勢，Alphabet仍然佔據主導地位。

除了搜尋，Alphabet在雲端服務Google Cloud的表現也很強勁，透過Vertex AI平台讓客戶能建構並執行AI模型。此外，Alphabet在自駕車領域也走在前端，其Waymo機器計程車業務正在美國快速擴展。

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