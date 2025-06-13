台幣升勢受阻 收29.668元貶0.8分 靜待超級央行周訊號

新台幣兌美元貶值0.8分。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕週五台股在中東地緣政治衝擊下，跌逾200點，新台幣兌美元匯率走勢相對震盪，早盤一度衝到29.505元、勁揚逾1.5角，逼近29.5元大關，隨央行擴大調節力道，加上美元轉強、亞幣拉回，午後市場氛圍轉為觀望，最後收在29.668元，貶0.8分，成交量放大至25.155億美元。

儘管週五終場由升轉貶，但本週台幣成功突破前波盤整區間，單週升值2.63角或0.89%，週線再度翻紅。匯銀主管指出，市場對美元後市看法偏保守，若聯準會釋出偏鴿訊號，新台幣短線仍有機會再度挑戰29.5元關卡。

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台股今日跌勢擴大，終場下跌214.87點，收在22072.95點。三大法人合計賣超93.79億元。外資結束連3日買超，轉為賣超7.96億元。

匯銀主管表示，今日匯市波動加大，盤中上下震盪逾1.7角，最高見到29.502元，創逾3年新高，主要是美國近期通膨出現緩和跡象，市場對於聯準會降息期待加深，甚至認為聯準會可能提早降息，美元指數一度跳水跌至97，創逾3年新低，激勵台幣與主要亞幣走升。

不過一早傳來以色列對伊朗發動攻擊事件，油價出現上漲壓力，美元指數反彈，加上央行擴大調節力道，午後外資轉匯出、出口商也採觀望態度，使新台幣升幅快速收斂並由升轉貶。

展望後市，下週將迎來「超級央行周」，包括美國聯準會等多國央行將公布利率決策。匯銀主管指出，若地緣政治風險升高，市場情緒恐轉趨保守，但若聯準會釋出鴿派訊號，美元走弱，台幣仍有續升空間。

根據央行統計，美元指數小跌0.1%、日圓升值0.06%、人民幣升值0.01%、韓元重挫0.64%、台幣貶0.03%、新幣貶0.02%。

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