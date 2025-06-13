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星際之門首家受惠台廠 華城許逸德：AI對重電推波助瀾

2025/06/13 18:32

華城今天召開股東會，前排右二為總經理許逸德、右三董事長許邦福。（記者林菁樺攝）華城今天召開股東會，前排右二為總經理許逸德、右三董事長許邦福。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／桃園報導〕重電設備大廠華城（1519）總經理許逸德今（13日）表示，公司去年底接獲百億元訂單，內含近20億元來自「星際之門」（Stargate）所需的變壓器，華城是此計畫首個受惠台廠，今年少部分出貨，預估會在明後年貢獻；他透露，確實收到許多赴美建廠邀請，但華城目前仍透過租倉儲方式，可建立安全庫存，避免客戶擔憂的斷料、缺料發生。

談到對等關稅影響，許逸德直言，無法改變關稅，但在可控範圍內，預估對毛利額影響不到3%。他指出，關稅計算以貨品上船日為基準日，趕在4月9日關稅生效前能出貨就趕快出貨，關稅生效後尚未出貨部分就暫緩，要完成關稅轉嫁後再出貨。

許逸德說明，華城在去年底川普競選時就與客戶洽談，2024年11月後銷美訂單合約都有加註關稅變動由買方負擔；而11月之前接單但未出貨產品，因需求強勁，客戶多同意可吸收關稅的50-75%。

至於匯率衝擊，華城採取自然避險、遠期外匯避險等方式，包括支付美元薪資、材料、貸款等，估計新台幣每升值1元，對華城毛利額影響不到0.5%

華城也無懼海內外競爭，許逸德指出，重電行業有資本、技術、顧客信任三大特性，建廠時間長，業者不會貿然投資，在重電行業賽道上，有電網強韌、能源轉型、淨零碳排等支撐，他認為，「AI可推波助瀾」，預估未來五年到十年電力設備需求仍舊強勁。

許逸德也透露，去年底接獲百億元訂單，有60億元來自美國AIDC（AI資料中心），而當中又有20億元為德州的星門計畫，訂單主要是變壓器產品，華城為首家受惠台廠。

市場盛傳華城赴美設廠，許逸德也回應，的確受到很多建廠邀請，客戶很關心台灣地緣政治，多希望能夠「台灣+1」，但許逸德形容，總部是腦袋，海外廠是手、腳，一旦「腦被打掉，手腳還會在嗎?」，在美國建廠成本會是台灣三到四倍，還要有相關供應鏈，華城理解客戶擔憂，透過租倉儲，建立安全庫存，解決客戶擔心的缺料、斷鏈。

談到今年華城動能，仍是強韌電網、綠能與外銷基礎建設，這幾年華城因產品組合結構持續改變，外銷比重持續拉大，今年已超過五成，AIDC是未來趨勢，但還無法預測，期待AIDC成為另一個新成長動能；整體而言，華城對今年營運審慎樂觀，營運可優於去年。

華城目前有中壢廠、觀音二廠、三廠、台中廠等四座廠房，華城於三廠原址又擴增一座新廠，生產中型電力變壓器，預計明年投產，許逸德表示，各廠從小變壓器產能，到生產超大型變壓器，能各自專注、也能互相支援，有助競爭力、產值等提升。

華城今在桃園中壢工業區總部舉行股東會，會中通過每股配發現金股息9元、盈餘轉增資配股1元。

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