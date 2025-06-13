接班佈局！和泰汽車總經理蘇純興升任副董兼總經理

和泰汽車今天召開臨時董事會，會中通過由黃南光續任董事長，總經理蘇純興（見圖）升任副董事長，並續任總經理一職。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰（2207）汽車今天召開臨時董事會，會中推舉黃南光續任董事長，總經理蘇純興升任副董事長，並續任總經理一職。此次重要人事佈局，除進一步強化公司營運效能，並加速推動中長期策略落實，擴展和泰集團整體事業版圖。

蘇純興畢業於美國賓州大學，並取得美國麻省理工學院史隆商學院管理碩士（MBA）學位，具備優異的學術背景與國際視野。

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1992年加入和泰汽車後，蘇純興從基層副管理師做起，歷經財務部經理、Lexus副總、國瑞汽車副總、車輛營業本部副總等多項職務，亦曾外派至日本豐田汽車歷練，累積豐富跨領域實務經驗。

蘇純興2010年起擔任和泰汽車總經理以來，憑藉其深遠的經營視野，深獲董事會一致信賴與肯定，15年來，持續推動創新與轉型，穩健拓展集團事業版圖。身為已故總裁蘇燕輝之子，蘇純興秉承父親「在最好的時候，做最壞的打算與最好的準備」的經營理念。

和泰汽車表示，在董事長黃南光及董事會的共同帶領下，可望持續厚植集團競爭力，帶動和泰再創高峰。

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