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基隆七堵新發製鋼開發產業園區 預估增加450個就業機會

2025/06/13 16:42

基隆七堵新發製鋼將開發產業園區。（記者盧賢秀攝）基隆七堵新發製鋼將開發產業園區。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／新北報導〕 基隆七堵區台五線的新發製鋼公司申請「產業園區開發案」，市府已審查通過正在公告中，腹地10公頃，業者將引進科技研發、物流、出口專區等產業進駐，初估可促進450個工作機會，並連結新北市汐止、台北市內湖與基隆規劃中基隆河河谷廊產業園區，形成帶狀產業廊帶，有助區域發展。

該產業園區位於基隆市七堵區明德三路，賓士汽車的經銷商台隆賓士2018年計畫在該處投資8.8億元，興建新車展示中心及保養廠，原本都已經申請建照，因故無疾而終。

業者新發製鋼公司向市政府申請開發為產業園區，市府已審查核准開發，據業者規劃將引進科技研發、物流、出口專區等產業進駐，同時會有辦公空間，初估可促進450個工作機會。

由於該園區鄰近基隆河河谷廊帶與汐止，配合即將興建的基隆捷運，及透過五堵連絡道銜接中山高，將可連結北市南港、內湖、新北市大汐止及基隆河谷廊帶等地產業園區，也可連結支援港灣地區新興產業發展。

市府透露，依據非都市土地使用管理規則核准該用地變更為產業園區，都市計畫變更業者將回饋代金1千多萬元，同時，業者也將捐出道路用地開闢聯外道路，將與基隆捷運同步拓寬。

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