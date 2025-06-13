中國味太濃？越南恐淪為川普關稅戰最大輸家

越南曾搶到「中國+1」紅利，經濟表現亮眼，如今因中國供應鏈而進退兩難。示意圖。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《金融時報》報導，越南是川普第一任期最大贏家之一，搶到「中國+1」紅利，去年GDP年增率達7%。隨著川普鎖定對美擁有巨額順差的貿易夥伴，昔日吃到「中國+1」紅利的越南正面臨高達46%的對等關稅，許多人擔心越南出口導向的成長模式很快就會走到盡頭，恐阻礙越南 2045 年成為已開發國家的計畫。

報導指出，1994年美國解除貿易禁運後，外國投資者開始進入越南，利用其廉價勞工。2001年，美越雙邊貿易協定生效，越南市場向美國商品及服務開放。

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川普第一個任期掀起另一波外資對越南的投資浪潮。為了規避美國對中國的懲罰性關稅，一些企業越過南部邊境進入越南。越南成為川普第一任期最大贏家之一，作為「中國+1」多元化策略的一部分，大批製造商將生產線移到越南。新冠疫情期間，中國實施嚴格的封控措施，促使更多企業湧入越南。

越南近年經濟表現出色，去年GDP年增率達7%，主要得益於對美出口以及逃離中國的企業投資激增。越南的外國直接投資從2016年的158億美元，飆升至2024年的382億美元，並已成為全球供應鏈的關鍵環節，擁有蘋果、英特爾、三星和NIKE等製造業巨頭。

因此，這個東南亞國家是世界上貿易依賴程度最高的國家之一，美國佔其出口總額的近三分之一。 如今，「中國+1」反而成為越南的負擔，因為川普鎖定那些對美國擁有巨額順差的貿易夥伴，而越南是繼中國和墨西哥之後，美國的第三大貿易夥伴。

越南是川普對等關稅海嘯第一排受災戶。（路透）

川普在4月2日的解放日，宣布對越南課徵46%的對等關稅，這是世界上最高的關稅之一。川普的行動也給依賴美國的當地工廠、從越南採購的美國公司以及越共敲響警鐘，讓他們意識到越南經濟容易受到外部衝擊。

現在許多人擔心越南出口導向的成長模式很快就會走到盡頭，這將對越南 2045 年成為已開發國家的計畫造成阻礙，4 月底，世界銀行將越南今年的成長預測從 6.8% 下調至 5.8%。

世界銀行的數據顯示，越南5700萬勞動力中，超過一半從事出口業。HSC證券公司表示，如果46%的關稅持續下去，越南今年的經濟成長將下降1.8個百分點。這表明美國的新關稅制度可能會對越南經濟成長、就業和投資產生巨大影響。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院客座研究員阮克江（音譯）表示，川普宣布對等關稅後，越南突然醒悟過來，意識到如果繼續依賴美國這個單一出口市場，無論在川普還是在其他總統的領導下，他們都可能非常脆弱。

經濟學家認為，越南或許最終面臨20%至25%的對等關稅，這取決於越南不僅要縮小貿易順差，還要打擊中貨洗產地問題。即使越南確實這麼做，關稅稅率上升也會削弱其作為出口中心的吸引力。

胡志明市Dezan Shira & Associates 的東盟總監、為投資者提供諮詢服務的福斯特 （Marco Förster）說，雖然那些已經在越南投入巨資的企業可能會留下來，新的外國直接投資恐放緩，因為企業可能會將目光投向關稅較低的印度或東南亞國家。

目前越南政府的重點是降低關稅，越南預計本月與美國舉行第三輪談判。鑑於越南政府採取的積極措施以及川普集團對在越南投資的興趣日益濃厚，外界對越南能夠達成協議抱持一定樂觀態度。

此外，越南對美國在南海也具有重要的戰略意義，因為河內一直是中國在爭議海域侵略行為最強烈的反對者之一。

不過，當河內試圖微妙平衡與超級大國的關係時，越南也將面臨要滿足美國降低對中國依賴的困難。

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