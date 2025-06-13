汎德永業每股配發18.5元現金股利 改採每半年配息政策

汎德永業汽車今日召開2025年股東常會，會中決議每股配發18.5元現金股利。（汎德永業提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕汎德永業汽車（2247）今日召開2025年股東常會，會中決議每股配發18.5元現金股利，並於股東會中通過修改公司章程議案，採每半年配息一次的股利政策，增加股利分配彈性。

汎德永業指出，台灣整體車市新車銷售在經歷疫情遞延效應之後，2024年回歸平穩銷售表現，全年新車銷售較前一年減少4%，汎德永業則受惠旗下3大品牌電動車熱銷，且汽油車銷量維持穩建下，推升全年營運表現再創新高，帶動公司2024年合併營收達576億元，年增率13.35％，每股盈餘23.93元，連續兩年突破兩個股本。

請繼續往下閱讀...

汎德永業為落實獲利回饋股東政策，並為股東創造穩定投資價值，通過配發現金股利18.5元，更已連續3年配發15元以上現金股利。

汎德永業並於今日股東會通過修訂公司章程，增加每半會計年度分配股利之規定，強化股東投資效益，預計董事會於通過第二季財報後，將決議2025年上半年度盈餘分配案，並於年底前完成發放，實施一年兩次現金股利發放。

汎德永業表示，在電動車熱潮的帶動下，2024年經銷品牌BMW汽油動力車款保持強勁銷售氣勢，電動車銷售佔比更已超過全車系30%，未來公司也將持續配合品牌原廠與總代理的電動車計畫，導入更多節能車款，並強化充電站的建置，確保電動車銷售市占率穩定成長。

隨著豪華進口車市場銷售力道持續強勁，新車銷售數量穩定成長之下，公司看好未來BMW、Porsche整體市場成長性，希冀透過硬體設備的更新與擴展，為台灣頂級消費族群帶來更明亮寬敞的賞車空間與最高規格的整體服務。

其中，正在進行的兩大投資建設案，包含整合大台北銷售據點及服務能量的「台北士科BMW全功能展示暨服務中心」，及全台最大逾7000坪的BMW經銷據點「台中汎德BMW北台中5S全功能展示暨服務中心」，落成後將提供更完善的銷售服務與賞車體驗，並將提升北、中部地區車主的售後保養與維修便利性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法