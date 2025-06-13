高鐵開發助攻 竹科管理局長胡世民：宜蘭科學園區將成企業首選

新竹科學園區管理局長胡世民說，宜科園區隨著高鐵開發，未來將是很多企業首選之地。（記者游明金攝）

〔記者游明金／宜蘭報導〕新竹科學園區管理局長胡世民，今天到宜蘭科學園區（宜科）參加元健大和企業總部暨新廠落成啟用典禮；他提到，宜科園區隨著高鐵開發，加上北部地區很多工業用地缺乏，宜科園區未來將是很多企業首選之地。

宜蘭科學園區是新竹科學園區管理局所管轄，胡世民提到宜科目前現況，他說，宜科園區目前有兩棟標準廠房供小型廠商進駐，出租率8成以上，但土地部分的出租率僅4成，的確有偏低，管理局積極在招商，最近有談了幾個加密晶片的設計公司，他們很有意願，正在安排來宜蘭評估投資環境。

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至於宜科園區未來發展，胡世民指出，未來隨著高鐵開發，甚至其他交通建設改善，包括北部地區很多工業用地缺乏，他相信宜科園區未來是很多企業首選之地，需要管理局與縣府持續努力推廣，宜科園區會有更多人著墨與注意到。

此外，部分地方人士爭取高鐵宜蘭特區新設科學園區，他說，整個科學園區設立有一定籌設程序，包括引進產業、周邊學術資源、園區財務負擔，整個綜合評估之後，依照我們的籌設計畫，如果有需要就會報請行政院核定，當然要看整個產業需求，這是很重要的因素。

座落於宜蘭科學園區的元健大和企業總部暨新廠落成啟用。（記者游明金攝）

元健大和公司生產「元健助聽器」，投入聽障公益活動多年，他們回到宜科園區成立企業總部，是國內第一座以聽力科技為主軸的科技總部，占地1300坪，總投資金額3億元，年產能可達100萬台助聽器。

根據衛福部統計，台灣65歲以上長者中，約有三分之一有不同程度的聽力退化，許多人因為不了解或錯誤認知，延誤治療甚至拒絕配戴助聽器，導致社交孤立、失智風險升高。元健大和隨著總部啟用，元健助聽器未來將結合全台62家直營門市，擴大社區聽力照護服務，包含免費健檢、補助申請諮詢與高齡者聽力復健等。

胡世民也提到，宜科園區的宜鼎、元健等都是園區萌芽的公司，當然它們不像台積電這種大型製造公司，因為宜蘭本身在環評就有些限制，所以必須找小而美的公司，宜鼎及元健都是小而美的好公司。

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