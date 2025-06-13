華南金股東會通過1.35元股利案 總座：未來5年拼獲利、配息成長

華南金今日股東會有小股東特地送花給經營團隊打氣，由金控董事長陳芬蘭（左）代表接下花束。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕華南金控（2880）今日舉行股東會，通過18年來最高股利案，每股配發1.35元，含現金1.25元與股票0.1元，華南金總經理李耀卿表示，未來仍將以配息為主，並將提出5年中長期發展藍圖，力拼獲利成長、拉高EPS（每股稅後盈餘），就可提高股息水準，並有助於集團未來擴張版圖、掌握潛在併購機會。

李耀卿指出，未免股本過度膨脹，未來仍股利政策仍以現金股利為主，隨華南金提升獲利、拉高EPS後，就能降低配息率，並保留更多盈餘，強化資本，未來無論是擴張規模或是併購，都需要「手上有錢」，「才能坐上桌，而不是被列在菜單上」。

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華南金2年前提出3年獲利提升計畫，今年是第三年，對於目標達成情況，李耀卿受訪坦言，稍微被美國總統川普政策干擾，證券子公司影響較大，目前正在檢討中，接下來也將提出中長期5年藍圖，基本上目標只會訂的比3年計畫更高。

李耀卿強調，3年計畫是一個驅動組織改變的手段，不只是Run（營運）而是Change（改變），即使目標未完成達成，但只要有推動改革，檢討改善，就具有價值。

至於外界關切併購議題，李耀卿說，近來民營銀行併購動作很積極，但市場上好標的不多、也不是很好談，加上近年股市大好，證券公司獲利不錯，公股體制限制較多，比如薪資、用人彈性等也增加併購難度；至於華南金旗下投信公司是發有整併可能，李耀卿則不願多談，僅表示會配合政府政策。

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