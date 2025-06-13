廣達高層按讚AI伺服器業務 車載、智慧醫療增添柴火

廣達董事長林百里（中）率領高管為旗下AI伺服器訂單進展按讚。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／桃園報導〕廣達（2382）今日召開股東會，管理層為旗下AI伺服器訂單進展按讚，看好AI正在推動智慧製造與產業垂直整合，而伺服器產品正是關鍵環節之一，集團已搶得先機。此外，車載電子與智慧醫療等新業務範疇，也將成為公司轉型道路上的重要組成部分。

廣達董事長林百里表示，目前AI技術持續進步之下，客戶對於硬體規格的要求也相對提升，廣達現在已經不只從事代工，更關注如何將AI技術融入製造流程，從客製設計到邊緣運算全線佈局。財務長楊俊烈則提到，隨著輝達（NVIDIA）加快產品更新週期，市場競爭也隨之倍增，毛利與成本壓力極高，是公司與業界共同面臨的課題。

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關於車載電子領域，林百里指出，廣達早在多年以前便投入自駕技術研發，現已累積豐富實戰經驗，「我們的客人也蠻成功的」，此外，林百里也強調跨系統融合（fusion）對智慧車載系統極為關鍵，廣達已可支援不同平台同步運行，有助於提升整體解決方案的彈性與可靠性。楊俊烈則說，廣達下半年車載新品將小量出貨，致力於在安全性、產線管理、出貨時程做到滴水不漏。

除了AI與車用，廣達也將智慧醫療列為轉型重點。林百里指出，醫療領域封閉性高，需要結合領域專業與科技能力，「我們與台大、榮總都有合作，還要搭配AR、平台等應用，才能提升整體競爭力」。楊俊烈也指出，醫材認證困難、週期長，但客戶對智慧醫療產品有實質需求，廣達正逐步加大投入力道。

針對AI帶動的人力需求暴增，楊俊烈坦言，目前研發人力已從數千人擴增至將近8000人，但測試工程師等關鍵職位仍吃緊，將持續優化集團內部資源配置與資訊溝通管道。林百里則提到，會繼續全力投入企業轉型工作，讓廣達從製造商走向研發與解決方案整合者。

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