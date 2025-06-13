名師解盤》蔡明翰：市場仍相對樂觀 拉回是好布局點位

國泰證期顧問處協理蔡明翰。（業者提供）

國泰證期顧問處協理 蔡明翰

通膨數字優於預期，加上甲骨文財報和展望都樂觀的狀況下，美股昨天持續震盪走高，後續因以色列空襲伊朗消息，導致週五亞股並沒有隨亞股走高，反而因地緣政治問題，看到亞股多是開低震盪，因此加權指數也隨之震盪拉回，可以看到，指數在這過程中量能倒是沒有明顯擴增，終場下跌214點，跌破5日線，剛提到，下跌過程中量能沒有明顯擴增，顯示市場認為，這些政局因素可能會導致指數拉回，不過空間不大，所以追殺意願並不高，認為指數下檔還是會有一定支撐，尤其是盤面結構可以看到，今天指數下跌過程中，還是因為電子權值股近期漲多，見到獲利了結賣壓，才有比較明顯拉回，至於非電族群，具有高殖利率的電子權值股，反而相對有撐，所以可以看到，在指數拉回過程中，市場並不恐慌，並沒有量增。

另外，還是有強勢族群在做支撐，所以整體看起來，市場氛圍相對樂觀，尤其剛提到甲骨文展望樂觀，主因幾乎都是架構在AI需求強勁之下，所以這個架構，從台積電法說，到後續雲端業者擴大資本支出，到輝達展望優於預期，目前來講，在甲骨文說法正向情況下，今年以來，市場常傳出AI泡沫議題，這也不攻自破，這樣情況下，如果說AI權值股能有效維持強勢，自然在加權指數部分，下檔具有一定支撐。

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下週市場焦點在聯準會上，各國央行將陸陸續續公布利率決議，包含日本、歐洲等，以及聯準會，聯準會動向應該是市場焦點，目前預計都是維持利率不變，包含聯準會，但聯準會會後談話就是指標，如果能夠偏向鴿派，過去經驗有助於激勵美股，尤其是科技類股，自然就有機會帶動台灣電子權值股，以這次角度來看，之前關稅並沒有讓通膨明顯高漲，而關稅也逐步消退，陸續雖然還是有關稅議題，但對比前2個月，稅率明顯低，只要關稅降低，代表通膨未來高升機會不高，所以認為，聯準會說法會逐步偏向鴿派，有助於美國科技類股轉強，自然在台灣電子族群就有補漲機會，中長線來說，還是要維持樂觀情緒，若有震盪拉回，都是很好布局點位。

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