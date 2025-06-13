以色列炸伊朗 比特幣腥風血雨爆倉339億 25萬人慘斷頭出場

中東情勢緊繃，比特幣走跌。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕以色列在當地時間12日夜間至13日清晨對伊朗發動多波空襲，炸死至少3名最高階軍事將領和2名核子專家，核設施以及軍事設施受重創，伊朗展開反擊，向以色列發射100多架無人機。中東情勢緊繃，比特幣等風險資產跳水，過去24小時高達11.4億美元（約台幣339億）爆倉，全球共有25萬人慘遭斷頭出場。

以色列空襲伊朗，市場避險情緒急劇升高，資金加速逃離風險資產，造成加密貨幣急挫，比特幣過去24小時一度跌至 10萬3900 美元，跌幅約4%。以太幣跌勢更猛，單日下挫超過 9%，跌至 2496 美元。

請繼續往下閱讀...

根據Coinglass數據顯示，過去24小時，全球共有25萬人慘遭斷頭出場，爆倉總金額爲11.4億美元，其中多單爆倉10.6億美元（約台幣315億）。

Orbit Markets創辦人莫隆（Caroline Mauron）預計，比特幣在10萬1000美元左右會有技術支撐，短期價格波動則由地緣政治主導。

台北時間13日15點，比特幣報10萬5232美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法