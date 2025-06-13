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東元領供應商低碳轉型 2025年「1+N碳管理計畫」啟動

2025/06/13 14:17

東元的2025年「1+N碳管理示範團隊計畫」啟動。（業者提供）東元的2025年「1+N碳管理示範團隊計畫」啟動。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電大廠東元（1504）再次攜手雲林科大，參與經濟部產發署的「1+N碳管理示範團隊計畫」，今日於東元湖口廠舉行「溫室氣體盤查啟始會議」，將透過建立供應鏈碳管理機制，加速整體產業的淨零步伐。

東元總經理高飛鳶表示，從去年結合機電事業群的供應商，到今年延伸至智慧能源事業群的供應鏈，東元秉持「與全球夥伴並肩，創造共榮共好的永續」信念，將全力推動供應鏈減碳行動，進一步提升東元價值鏈的低碳競爭力。

東元指出，去年（2024）的1+N專案是邀集機電事業群的多家供應商夥伴，透過講習、碳盤查及節能診斷，發掘供應商減碳熱點並研擬低碳轉型作法，再藉由集團關係企業東訊所建置的淨零減碳數位平台，完成溫室氣體盤查並回報東元，做為未來低碳化的基礎。

有了去年的經驗後，東元指出，今年決定繼續參與本計劃，延伸至智慧能源事業群的供應商，包括電力設備商、金屬製品製造商、機械設備製造商等，協助夥伴低碳轉型，預估減碳目標1000噸、節電量120萬度，此外，也將輔導一家供應商完成碳盤查的外部查證。

東元已連續5年入選國際上備受矚目的道瓊永續指數（DJSI）新興市場指數，而且2024年在機電產業最關鍵的評比項目中，供應鏈管理（Supply chain management）獲得業界最高分。

東元表示，公司以「成為全球電氣化、智能化與綠色能源的核心發展驅動者」為願景，並且制定於2030年達成10年營運減排50%的目標。期待今年的1+N專案成效能夠突破預期，成功帶領供應鏈一起推動低碳轉型，也為東元價值鏈的低碳競爭力奠定扎實的基礎。

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