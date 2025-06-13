狂追台積電 三星力拼2奈米良率50％

三星電子全力提高先進製程良率，力拼台積電。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒報導，三星系統LSI與晶圓代工2大事業部正在加速提升Exynos 2600晶片的效能與良率，這款晶片採用2 奈米製程，今年初該款晶片良率僅30%，從上個月起已朝向50%邁進，目前投片量與良率均有所提升，但為了實現量產，三星需要將良率提高到至少70%。

韓媒《NewDaily》報導，三星電子已開始量產Exynos 2600。Exynos 2600是一款行動應用處理器 （AP），預計將搭載於下一代Galaxy系列手機。Exynos 2600不僅象徵三星自家AP系列Exynos的正式回歸，也被視為三星晶圓代工2奈米製程實力的重要驗證指標，因此備受矚目。

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據半導體業界消息，三星已在上月完成Exynos 2500的量產，並全面進入Exynos 2600的樣品量產階段。在今年初進行的試產中，已達成一定水準的良率後，三星開始大幅增加晶圓投片量，進入樣品量產流程。

三星Galaxy S26計畫明年2月發布，而搭載的Exynos 2600原訂5月進入試產卻遇到挑戰，不過從韓媒報導的進度來看，該晶片目前已進入量產階段，若一切順利，正式量產將在Galaxy S26系列發表前的2至3個月啟動。

不過，這一時程仍存在變數。若風險試產階段未達預期良率，或出現過高的缺陷率，正式量產的時間可能被迫延後。事實上，去年原本規劃搭載於Galaxy S25的Exynos 2500就因3奈米良率不佳，未能成功量產，成為前車之鑑，這也讓三星對於Exynos 2600不敢掉以輕心。

三星在2025年第一季財報中強調，穩定2奈米GAA製程的良率是當前的首要任務，並計畫在下半年展開全面量產，以吸引更多下一代製程的主要客戶。另有傳聞指出，三星已成功與高通洽談，為Galaxy手機搭載的 Snapdragon 8 Elite Gen 2 代工，採2奈米製程，但尚未獲得官方確認。

外媒《wccftech》認為，由於台積電已於4月1日起接受2奈米訂單，三星確實有機會搶到一些利潤豐厚的客戶，但三星需要加快腳步，否則將再次錯失良機。

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