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聯邦銀通過配發股利1.05元 已遞件申請「財管2.0」並成立證券子公司

2025/06/13 14:10

聯邦銀行今（13）日舉行股東常會，由董事長林鴻聯主持。（業者提供）聯邦銀行今（13）日舉行股東常會，由董事長林鴻聯主持。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕聯邦銀（2838）今（13）日舉行股東常會，由董事長林鴻聯主持，會中通過將原有的證券兼營業務分割新設100%持股的子公司「聯邦證券」，分割基準日暫訂114年11月1日；也通過配發普通股每股0.35元現金股利與每股0.70元股票股利，特別股則配發每股約2.63元股息。

展望114年，聯邦銀總經理許維文指出，將全面推動核心業務深化與數位轉型升級，以面對全球經濟變局；聯邦銀行已向主管機關遞件申請「財管2.0業務」，積極擴展更多元的理財服務，海外據點方面，也規劃於日本東京設立分行，以持續擴展國際金融版圖，創造成長動能。

聯邦銀行113年整體獲利表現亮眼，稅後淨利52.15億元、創歷史新高，每股稅後盈餘（EPS） 1.16元，總資產報酬率（ROA）0.55%，普通股權益報酬率（ROE）7.47%；資產品質方面，逾期放款比率0.22%，備抵呆帳覆蓋率537.01%，持續維持良好的資產品質。獲中華信評長短期信用評等維持「twA+」與「twA-1」，展望「穩定」的評價。

聯邦銀行為因應金融環境快速變遷與多元發展需求，將分割兼營的證券經紀業務，新設立100%持股子公司「聯邦證券股份有限公司」，分割基準日暫訂114年11月1日，藉此強化專業分工並提升集團跨業經營綜效。

113年獲利創新高，主要受惠於央行維持利率政策不變、台商回流與政府產業政策帶動企業融資需求，使存放款業務雙雙成長，113年底存款餘額8108億元、年增6.43%，放款餘額達638億元、年增7.50%。

在信用卡業務，聯邦銀行憑藉吉鶴卡、賴點卡、M卡、LINE Bank聯名卡、微風卡及綠卡等主力卡創造市場聲量，搭配國內外旅遊、民生消費及分期活動等分眾行銷策略，成功帶動簽帳金額成長，流通卡數達276萬張，總簽帳金額約1915億元、年增12%，再創新高。

財富管理業務方面，113年財管戶數與總管理資產月平均餘額穩健成長，分別較前年度增加19.55%與9.03%；受惠於美國通膨回落及AI題材帶動市場熱度，特定金錢信託手續費收入年增49.76%，同時因客戶對利變型及分紅保單等商品高度需求，保險手續費收入年增24.41%。

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