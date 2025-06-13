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以色列空襲伊朗嚇壞市場！國際油價暴漲至近5個月新高

2025/06/13 14:20

以色列空襲伊朗，引發油市恐慌。圖為週五（13日）受損的德黑蘭街區畫面。（美聯社）以色列空襲伊朗，引發油市恐慌。圖為週五（13日）受損的德黑蘭街區畫面。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於以色列對伊朗發動攻擊，中東局勢急劇升溫，市場擔憂原油供應中斷，國際油價週五（13日）在凌晨飆漲逾 9%，創下近5個月來新高。

《路透》報導，截至格林威治時間週五凌晨3點15分（台灣時間週五早上9點15分），布蘭特原油期貨上漲 6.29 美元，漲幅達 9.07%，暫報每桶 75.65 美元，一度觸及 78.50 美元，為自 1 月 27 日以來最高價。

美國紐約西德州中級原油期貨則上漲 6.43 美元，漲幅達 9.45%，暫報每桶 74.47 美元，一度升至 77.62 美元，為 1 月 21 日以來新高。

此次漲勢是自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，2大原油期貨出現的最大單日內波動。

以色列政府週五表示，已對伊朗的核設施、彈道飛彈工廠以及軍事指揮官進行打擊，並警告這將是一場持續性軍事行動，目的是阻止伊朗研發核武。

荷蘭國際集團（ING）大宗商品研究主管帕特森（Warren Patterson）與團隊在報告中指出：「這大幅提高了地緣政治的不確定性，市場必須為可能的供應中斷風險納入更高的風險溢價。」

多位在新加坡的石油交易員表示，現在判斷此次攻擊是否會影響中東石油運輸，仍為時過早，主要取決於伊朗的報復手段及美國是否會介入。但其中1名石油交易員認為，市場顯然擔心荷姆茲海峽可能遭到封鎖。

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