李嘉誠巴拿馬賣港案現曙光！彭博曝中國遠洋集團加入收購談判。（資料照，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕李嘉誠巴拿馬賣港案現曙光！彭博報導，據知情人士透露，中國最大航運公司遠洋集團正與義大利億萬富翁阿彭特（Gianluigi Aponte）旗下碼頭投資公司（Terminal Investment Ltd）接洽，就收購香港富富李嘉誠旗下長和集團全球港口進行談判，以緩解北京對這一有爭議的交易的擔憂，一旦交易成功，長江和紀實業將有逾190億美元（約新台幣5624億元）現金入袋。

消息人士說，遠洋集團是參與談判的國企之一，目前正就可能持有的股份，進行磋商。這支投資人團隊的成員還包括美國公司貝萊德及其子公司Global Infrastructure Partners。

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一些知情人士表示，在中美官員上個月在瑞士會談後，將中國投資者納入該財團成為推進港口出售的選擇之一，北京強烈反對包括巴拿馬運河沿岸兩個港口的交易，擔心會影響中國的全球航運和貿易發展戰略。

李嘉誠的長江和記實業，一旦成功出售這兩個巴拿馬港口及全球其他41個港口，預計將有逾190億美元（約新台幣5624億元）現金入袋。

知情人士說，談判正在進行中，細節尚未最終確定。

中遠、長江和記以及Aponte家族的MSC地中海航運公司沒有回應置評請求；貝萊德拒絕置評。

李嘉誠港口交易案，是他近年來面臨的最具地緣政治挑戰的交易之一，因為正值美中因貿易問題關係緊張，中國市場監管機構已經表示，將審查這筆交易。彭博3月時曾經報導，中國有關部門已要求國有企業暫停與李嘉誠相關企業啟動新的合作。

報導指出，李嘉誠港口交易案如果無法在7月底前敲定，交易可能告吹，屆時長和與碼頭投資公司主導的這個出資團隊為期145天的獨家談判期，就將結束。雙方先前已經錯過了4月初就交易的巴拿馬部分簽署協議的最初期限。

根據彭博在4月的報導，以買方出資團隊的結構，碼頭投資公司將拿到除了巴拿馬兩個港口之外其他港口的所有權，而巴拿馬兩個港口的控制權將歸貝萊德。

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